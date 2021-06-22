Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738080541.html
В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса
В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса
Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:22
2021-06-22T14:45
алексей хрипун
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_183:0:3071:1625_1920x0_80_0_0_31c183620e98c054ca9df9b2ce45222d.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", - сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.Он призвал москвичей не откладывать вакцинацию, так как ситуация остается сложной, в столице активно распространяется мутировавший "индийский" штамм коронавируса.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6036b7cde0279e71e41d5404e05cdc8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей хрипун, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса
14:22 22.06.2021 (обновлено: 14:45 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", - сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.
Он призвал москвичей не откладывать вакцинацию, так как ситуация остается сложной, в столице активно распространяется мутировавший "индийский" штамм коронавируса.
 
Распространение коронавирусаАлексей ХрипунВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Путин рассказал о принципах развития оборонного потенциала
09:11Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам
09:10Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин
09:08Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
09:04Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН
09:03Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов
09:01Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
09:00В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
Лента новостейМолния