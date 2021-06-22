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В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса

В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса

Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:22

2021-06-22T14:22

2021-06-22T14:45

алексей хрипун

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общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", - сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.Он призвал москвичей не откладывать вакцинацию, так как ситуация остается сложной, в столице активно распространяется мутировавший "индийский" штамм коронавируса.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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