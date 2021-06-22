https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738080541.html
В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса
В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса
Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:22
2021-06-22T14:22
2021-06-22T14:45
алексей хрипун
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_183:0:3071:1625_1920x0_80_0_0_31c183620e98c054ca9df9b2ce45222d.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", - сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.Он призвал москвичей не откладывать вакцинацию, так как ситуация остается сложной, в столице активно распространяется мутировавший "индийский" штамм коронавируса.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6036b7cde0279e71e41d5404e05cdc8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей хрипун, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса
14:22 22.06.2021 (обновлено: 14:45 22.06.2021)
В Москве более двух миллионов человек привились от коронавируса