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Матвиенко призвала пропагандировать вакцинацию на предприятиях
Матвиенко призвала пропагандировать вакцинацию на предприятиях - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко призвала пропагандировать вакцинацию на предприятиях
Руководители предприятий должны пропагандировать вакцинацию среди работников, опровергать фейковые сообщения и слухи о прививке, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:09
2021-06-22T11:09
2021-06-22T11:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Руководители предприятий должны пропагандировать вакцинацию среди работников, опровергать фейковые сообщения и слухи о прививке, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Должна быть более высокая ответственность руководителей организаций, учреждений бизнес-структур", - сказала спикер на итоговом брифинге во вторник.По ее словам, привлечение сотрудников к вакцинации должно быть через убеждение, снятие страхов перед вакцинацией."Абсолютно доказано, что если привитый (человек) заболел, заболевание проходит легче", - сказала Матвиенко.Сенатор отметила, что "все мы хотим стабильности, не хотим локдаунов". Матвиенко добавила, что для формирования коллективного иммунитета должны быть привиты порядка 60-70% граждан.
РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, валентина матвиенко, общество
Матвиенко призвала пропагандировать вакцинацию на предприятиях
Матвиенко призвала пропагандировать вакцинацию от коронавируса на предприятиях
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Руководители предприятий должны пропагандировать вакцинацию среди работников, опровергать фейковые сообщения и слухи о прививке, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
"Должна быть более высокая ответственность руководителей организаций, учреждений бизнес-структур", - сказала спикер на итоговом брифинге во вторник.
По ее словам, привлечение сотрудников к вакцинации должно быть через убеждение, снятие страхов перед вакцинацией.
"Абсолютно доказано, что если привитый (человек) заболел, заболевание проходит легче", - сказала Матвиенко.
Сенатор отметила, что "все мы хотим стабильности, не хотим локдаунов". Матвиенко добавила, что для формирования коллективного иммунитета должны быть привиты порядка 60-70% граждан.