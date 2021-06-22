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Матвиенко призвала пропагандировать вакцинацию на предприятиях

Матвиенко призвала пропагандировать вакцинацию на предприятиях - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко призвала пропагандировать вакцинацию на предприятиях

Руководители предприятий должны пропагандировать вакцинацию среди работников, опровергать фейковые сообщения и слухи о прививке, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:09

2021-06-22T11:09

2021-06-22T11:09

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Руководители предприятий должны пропагандировать вакцинацию среди работников, опровергать фейковые сообщения и слухи о прививке, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Должна быть более высокая ответственность руководителей организаций, учреждений бизнес-структур", - сказала спикер на итоговом брифинге во вторник.По ее словам, привлечение сотрудников к вакцинации должно быть через убеждение, снятие страхов перед вакцинацией."Абсолютно доказано, что если привитый (человек) заболел, заболевание проходит легче", - сказала Матвиенко.Сенатор отметила, что "все мы хотим стабильности, не хотим локдаунов". Матвиенко добавила, что для формирования коллективного иммунитета должны быть привиты порядка 60-70% граждан.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, валентина матвиенко, общество