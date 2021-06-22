https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738032098.html

Финансовый университет будет заселять в общежития только вакцинированных

Финансовый университет будет заселять в общежития только вакцинированных - РИА Новости, 22.06.2021

Финансовый университет будет заселять в общежития только вакцинированных

Финансовый университет при правительстве РФ разрешит заселяться в свои общежития только тем студентам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:36

2021-06-22T10:36

2021-06-22T10:36

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

финансовый университет при правительстве рф

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Финансовый университет при правительстве РФ разрешит заселяться в свои общежития только тем студентам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, либо имеют медицинский отвод от прививки, соответствующий приказ ректора опубликован на сайте вуза."Всем обучающимся, проживающим в общежитии Финансового университета, в срок до 25 августа 2021 года пройти полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции с предоставлением администрации общежитий сертификата о вакцинации или медицинского отвода. Дальнейшее пребывание в общежитии обучающихся, не предоставивших документы... считать невозможным", - говорится в документе.Также руководителю службы размещения проживающих приказано заселять совершеннолетних обучающихся только при наличии сертификата о вакцинации либо медицинского отвода, а несовершеннолетние на момент заселения студенты должны предоставить эти документы в течение месяца со дня совершеннолетия.

https://rsport.ria.ru/20210621/futbol-1737948097.html

россия

москва

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вакцинация россиян от covid-19, россия, финансовый университет при правительстве рф, москва