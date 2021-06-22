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Финансовый университет будет заселять в общежития только вакцинированных
Финансовый университет будет заселять в общежития только вакцинированных - РИА Новости, 22.06.2021
Финансовый университет будет заселять в общежития только вакцинированных
Финансовый университет при правительстве РФ разрешит заселяться в свои общежития только тем студентам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:36
2021-06-22T10:36
2021-06-22T10:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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финансовый университет при правительстве рф
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Финансовый университет при правительстве РФ разрешит заселяться в свои общежития только тем студентам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, либо имеют медицинский отвод от прививки, соответствующий приказ ректора опубликован на сайте вуза."Всем обучающимся, проживающим в общежитии Финансового университета, в срок до 25 августа 2021 года пройти полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции с предоставлением администрации общежитий сертификата о вакцинации или медицинского отвода. Дальнейшее пребывание в общежитии обучающихся, не предоставивших документы... считать невозможным", - говорится в документе.Также руководителю службы размещения проживающих приказано заселять совершеннолетних обучающихся только при наличии сертификата о вакцинации либо медицинского отвода, а несовершеннолетние на момент заселения студенты должны предоставить эти документы в течение месяца со дня совершеннолетия.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, финансовый университет при правительстве рф, москва
Финансовый университет будет заселять в общежития только вакцинированных
Ректор Финансового университета издал приказ о заселении в общежития только привитых от COVID