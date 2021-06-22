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В Минобрнауки ответили на вопрос о вакцинации студентов
В Минобрнауки ответили на вопрос о вакцинации студентов - РИА Новости, 22.06.2021
В Минобрнауки ответили на вопрос о вакцинации студентов
Российские студенты должны иметь возможность для добровольной вакцинации и безопасного участия в учебном процессе, сообщает пресс-служба министерства науки и... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:51
2021-06-22T09:51
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские студенты должны иметь возможность для добровольной вакцинации и безопасного участия в учебном процессе, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ."Глава Минобрнауки России отметил, что коронавирус еще не побежден, о чем свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах. Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), коронавирусы, здоровье - общество, образование - общество, общество
В Минобрнауки ответили на вопрос о вакцинации студентов
09:51 22.06.2021
 
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Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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В Минобрнауки заявили, что студенты должны иметь возможность для добровольной вакцинации

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские студенты должны иметь возможность для добровольной вакцинации и безопасного участия в учебном процессе, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.
"Глава Минобрнауки России отметил, что коронавирус еще не побежден, о чем свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах. Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
 
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