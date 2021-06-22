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В Минобрнауки ответили на вопрос о вакцинации студентов

В Минобрнауки ответили на вопрос о вакцинации студентов - РИА Новости, 22.06.2021

В Минобрнауки ответили на вопрос о вакцинации студентов

Российские студенты должны иметь возможность для добровольной вакцинации и безопасного участия в учебном процессе, сообщает пресс-служба министерства науки и... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T09:51

2021-06-22T09:51

2021-06-22T09:51

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

коронавирусы

здоровье - общество

образование - общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские студенты должны иметь возможность для добровольной вакцинации и безопасного участия в учебном процессе, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ."Глава Минобрнауки России отметил, что коронавирус еще не побежден, о чем свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах. Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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