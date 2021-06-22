https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738019189.html

Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"

Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V" - РИА Новости, 22.06.2021

Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"

Врио главы Мордовии Артем Здунов, ранее переболевший коронавирусом, вакцинировался "Спутником V". РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T08:25

2021-06-22T08:25

2021-06-22T08:45

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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артем здунов

здоровье - общество

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов, ранее переболевший коронавирусом, вакцинировался "Спутником V".Ранее в интервью РИА Новости в начале марта Здунов рассказал, что он сам и члены его семьи переболели COVID-19 в легкой форме и имеют антитела. Он добавил, что готов сделать прививку, когда их количество снизится."Сегодня привился "Спутником V". Чувствую себя хорошо. Коронавирусом я переболел, есть антитела. Но прививка необходима независимо от уровня титров. Все, кто ещё не вакцинировался, - самое время это сделать. Так мы заботимся о себе, о людях, которые рядом с нами, о медицинских работниках. Массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье нашим близким", - написал Здунов в своем Instagram.Ранее сообщалось, что 18 июня Здунов внёс изменения в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности, временно приостановив проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в Мордовии в связи с угрозой распространения COVID-19.Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 21 593 случая коронавируса, из них 36 – за последние сутки, 19 333 человека выздоровели, 312 пациентов скончались.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738010153.html

https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737691058.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артем здунов, здоровье - общество, общество