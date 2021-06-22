https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738019189.html
Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V" - РИА Новости, 22.06.2021
Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
Врио главы Мордовии Артем Здунов, ранее переболевший коронавирусом, вакцинировался "Спутником V". РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:25
2021-06-22T08:25
2021-06-22T08:45
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов, ранее переболевший коронавирусом, вакцинировался "Спутником V".Ранее в интервью РИА Новости в начале марта Здунов рассказал, что он сам и члены его семьи переболели COVID-19 в легкой форме и имеют антитела. Он добавил, что готов сделать прививку, когда их количество снизится."Сегодня привился "Спутником V". Чувствую себя хорошо. Коронавирусом я переболел, есть антитела. Но прививка необходима независимо от уровня титров. Все, кто ещё не вакцинировался, - самое время это сделать. Так мы заботимся о себе, о людях, которые рядом с нами, о медицинских работниках. Массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье нашим близким", - написал Здунов в своем Instagram.Ранее сообщалось, что 18 июня Здунов внёс изменения в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности, временно приостановив проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в Мордовии в связи с угрозой распространения COVID-19.Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 21 593 случая коронавируса, из них 36 – за последние сутки, 19 333 человека выздоровели, 312 пациентов скончались.
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738010153.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артем здунов, здоровье - общество, общество
Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:25 22.06.2021 (обновлено: 08:45 22.06.2021)
Врио главы Мордовии Артем Здунов, переболевший коронавирусом, вакцинировался "Спутником V"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артем Здунов
, ранее переболевший коронавирусом, вакцинировался "Спутником V".
Ранее в интервью РИА Новости в начале марта Здунов рассказал, что он сам и члены его семьи переболели COVID-19 в легкой форме и имеют антитела. Он добавил, что готов сделать прививку, когда их количество снизится.
"Сегодня привился "Спутником V". Чувствую себя хорошо. Коронавирусом я переболел, есть антитела. Но прививка необходима независимо от уровня титров. Все, кто ещё не вакцинировался, - самое время это сделать. Так мы заботимся о себе, о людях, которые рядом с нами, о медицинских работниках. Массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье нашим близким", - написал Здунов в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что 18 июня Здунов внёс изменения в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности, временно приостановив проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в Мордовии в связи с угрозой распространения COVID-19.
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 21 593 случая коронавируса, из них 36 – за последние сутки, 19 333 человека выздоровели, 312 пациентов скончались.