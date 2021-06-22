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Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19
Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что второй раз привился от коронавируса. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T04:04
2021-06-22T04:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что второй раз привился от коронавируса.Он отметил, что сейчас в Хабаровском крае полностью провакцинированы более 110 тысяч человек, еще 28,5 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Ежедневно медработники прививают от 1,5 до 2 тысяч человек. В поликлиниках прививают по записи на 2-3 дня вперед, уточнил Дегтярев.По последним данным минздрава, за время пандемии в Хабаровском крае заразились инфекцией более 54 тысяч жителей региона, умерли 456 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, хабаровский край, общество
Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19
04:04 22.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Хабаровского края Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что второй раз привился от коронавируса.
"Сегодня я уже второй раз сделал прививку от коронавируса. Первый раз вакциной "Гам-Ковид-Вак" прививался в июле и августе прошлого года. По прошествии 11 месяцев количество антител в крови существенно снизилось, поэтому решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас в Хабаровском крае полностью провакцинированы более 110 тысяч человек, еще 28,5 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Ежедневно медработники прививают от 1,5 до 2 тысяч человек. В поликлиниках прививают по записи на 2-3 дня вперед, уточнил Дегтярев.
По последним данным минздрава, за время пандемии в Хабаровском крае заразились инфекцией более 54 тысяч жителей региона, умерли 456 человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
 
 
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