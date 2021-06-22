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Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19

Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021

Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что второй раз привился от коронавируса. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T04:04

2021-06-22T04:04

2021-06-22T04:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил дегтярев

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что второй раз привился от коронавируса.Он отметил, что сейчас в Хабаровском крае полностью провакцинированы более 110 тысяч человек, еще 28,5 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Ежедневно медработники прививают от 1,5 до 2 тысяч человек. В поликлиниках прививают по записи на 2-3 дня вперед, уточнил Дегтярев.По последним данным минздрава, за время пандемии в Хабаровском крае заразились инфекцией более 54 тысяч жителей региона, умерли 456 человек.

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, хабаровский край, общество