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Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19
Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что второй раз привился от коронавируса. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T04:04
2021-06-22T04:04
2021-06-22T04:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что второй раз привился от коронавируса.Он отметил, что сейчас в Хабаровском крае полностью провакцинированы более 110 тысяч человек, еще 28,5 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Ежедневно медработники прививают от 1,5 до 2 тысяч человек. В поликлиниках прививают по записи на 2-3 дня вперед, уточнил Дегтярев.По последним данным минздрава, за время пандемии в Хабаровском крае заразились инфекцией более 54 тысяч жителей региона, умерли 456 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, хабаровский край, общество
Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19
Глава Хабаровского края Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19