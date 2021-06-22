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В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19
В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19
Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую смерть в стране в результате вакцинации от COVID-19, мужчина умер от тромбоцитопении после прививки... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T01:24
2021-06-22T01:24
2021-06-22T01:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 22 июн - РИА Новости. Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую смерть в стране в результате вакцинации от COVID-19, мужчина умер от тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca, сообщили в группе по реагированию и продвижению вакцинации в Республике Корея.Как сообщил на брифинге глава команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ён Чжун, мужчина в возрасте 30 лет скончался в среду, у него был подтвержден тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Прививку он сделал 27 мая, через девять дней после вакцинации у пациента началась сильная головная боль и тошнота, позже он был госпитализирован.Это первый случай, когда Южная Корея официально признала, что смерть связана с вакцинацией. На сегодняшний день органы здравоохранения страны зарегистрировали 224 случая смерти, которые могли быть связаны с прививками от COVID-19. Считается, что 210 из них не связаны с вакцинацией, а 13 требуют дополнительного расследования.С середины апреля Южная Корея предлагает вакцину AstraZeneca только гражданам старше 30 лет на фоне опасений по поводу возникновения побочных эффектов, но недавно власти заявили, что начнут ставить ее и людям младше 30 лет.Южная Корея завершила вакцинацию уже примерно 7,9% населения страны, при этом 29,2% получили хотя бы первый укол. В стране применяются вакцины AstraZeneca, Pfizer и Janssen.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, astrazeneca , южная корея, в мире
В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19
В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19
СЕУЛ, 22 июн - РИА Новости.
Органы здравоохранения Южной Кореи
признали первую смерть в стране в результате вакцинации от COVID-19
, мужчина умер от тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca
, сообщили в группе по реагированию и продвижению вакцинации в Республике Корея.
Как сообщил на брифинге глава команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ён Чжун, мужчина в возрасте 30 лет скончался в среду, у него был подтвержден тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Прививку он сделал 27 мая, через девять дней после вакцинации у пациента началась сильная головная боль и тошнота, позже он был госпитализирован.
Это первый случай, когда Южная Корея официально признала, что смерть связана с вакцинацией. На сегодняшний день органы здравоохранения страны зарегистрировали 224 случая смерти, которые могли быть связаны с прививками от COVID-19. Считается, что 210 из них не связаны с вакцинацией, а 13 требуют дополнительного расследования.
С середины апреля Южная Корея предлагает вакцину AstraZeneca только гражданам старше 30 лет на фоне опасений по поводу возникновения побочных эффектов, но недавно власти заявили, что начнут ставить ее и людям младше 30 лет.
Южная Корея завершила вакцинацию уже примерно 7,9% населения страны, при этом 29,2% получили хотя бы первый укол. В стране применяются вакцины AstraZeneca, Pfizer и Janssen.