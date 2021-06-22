Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738004681.html
В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19
В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19
Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую смерть в стране в результате вакцинации от COVID-19, мужчина умер от тромбоцитопении после прививки... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T01:24
2021-06-22T01:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
южная корея
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988190_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_efe4ab07f1fc16af323fdd0a076039d4.jpg
СЕУЛ, 22 июн - РИА Новости. Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую смерть в стране в результате вакцинации от COVID-19, мужчина умер от тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca, сообщили в группе по реагированию и продвижению вакцинации в Республике Корея.Как сообщил на брифинге глава команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ён Чжун, мужчина в возрасте 30 лет скончался в среду, у него был подтвержден тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Прививку он сделал 27 мая, через девять дней после вакцинации у пациента началась сильная головная боль и тошнота, позже он был госпитализирован.Это первый случай, когда Южная Корея официально признала, что смерть связана с вакцинацией. На сегодняшний день органы здравоохранения страны зарегистрировали 224 случая смерти, которые могли быть связаны с прививками от COVID-19. Считается, что 210 из них не связаны с вакцинацией, а 13 требуют дополнительного расследования.С середины апреля Южная Корея предлагает вакцину AstraZeneca только гражданам старше 30 лет на фоне опасений по поводу возникновения побочных эффектов, но недавно власти заявили, что начнут ставить ее и людям младше 30 лет.Южная Корея завершила вакцинацию уже примерно 7,9% населения страны, при этом 29,2% получили хотя бы первый укол. В стране применяются вакцины AstraZeneca, Pfizer и Janssen.
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988190_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_a227424644c48aaaaf976912dda03a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, astrazeneca , южная корея, в мире
В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19
01:24 22.06.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк

В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
СЕУЛ, 22 июн - РИА Новости. Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую смерть в стране в результате вакцинации от COVID-19, мужчина умер от тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca, сообщили в группе по реагированию и продвижению вакцинации в Республике Корея.
Как сообщил на брифинге глава команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ён Чжун, мужчина в возрасте 30 лет скончался в среду, у него был подтвержден тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Прививку он сделал 27 мая, через девять дней после вакцинации у пациента началась сильная головная боль и тошнота, позже он был госпитализирован.
Это первый случай, когда Южная Корея официально признала, что смерть связана с вакцинацией. На сегодняшний день органы здравоохранения страны зарегистрировали 224 случая смерти, которые могли быть связаны с прививками от COVID-19. Считается, что 210 из них не связаны с вакцинацией, а 13 требуют дополнительного расследования.
С середины апреля Южная Корея предлагает вакцину AstraZeneca только гражданам старше 30 лет на фоне опасений по поводу возникновения побочных эффектов, но недавно власти заявили, что начнут ставить ее и людям младше 30 лет.
Южная Корея завершила вакцинацию уже примерно 7,9% населения страны, при этом 29,2% получили хотя бы первый укол. В стране применяются вакцины AstraZeneca, Pfizer и Janssen.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaЮжная КореяВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Австралия оспорит заявление ЮНЕСКО, что Большой Барьерный риф в опасности
08:50Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
08:48В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
Лента новостейМолния