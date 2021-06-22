https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738000570.html
Москалькова назвала стимулирование вакцинации "нечестной игрой"
Москалькова назвала стимулирование вакцинации "нечестной игрой" - РИА Новости, 22.06.2021
Москалькова назвала стимулирование вакцинации "нечестной игрой"
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в эфире радио "Вести FM", что получает большое количество обращений о дискриминации от граждан... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T00:45
2021-06-22T00:45
2021-06-22T08:52
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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татьяна москалькова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в эфире радио "Вести FM", что получает большое количество обращений о дискриминации от граждан из-за того, что они не привиты от COVID-19."Я считаю, что такое стимулирование прививки – это нечестная игра, нечестная акция. Конечно, идея сама по себе правильная – оградить общество", - заявила она. По мнению Москальковой, механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают "массовый психоз, боязнь"."Но самое главное – почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела – они переболели, или они не могут по медицинским показаниям?" – добавила она.Омбудсмен отметила, что в данной ситуации государству и работодателям следует найти решение для тех, кому вакцинация от коронавируса противопоказана по состоянию здоровья.Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Необходимость данной меры связана с резким ростом количества заразившихся коронавирусом.Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов страны. "Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов", — сообщил он.За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.
https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737721139.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, татьяна москалькова, здоровье - общество, общество
Москалькова назвала стимулирование вакцинации "нечестной игрой"
00:45 22.06.2021 (обновлено: 08:52 22.06.2021)
Москалькова cообщила, что получает много обращений о дискриминации непривившихся от COVID-19
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости
. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
сообщила в эфире радио "Вести FM
", что получает большое количество обращений о дискриминации от граждан из-за того, что они не привиты от COVID-19
.
"Я считаю, что такое стимулирование прививки – это нечестная игра, нечестная акция. Конечно, идея сама по себе правильная – оградить общество", - заявила она. По мнению Москальковой, механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают "массовый психоз, боязнь".
"Но самое главное – почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела – они переболели, или они не могут по медицинским показаниям?" – добавила она.
Омбудсмен отметила, что в данной ситуации государству и работодателям следует найти решение для тех, кому вакцинация от коронавируса противопоказана по состоянию здоровья.
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Необходимость данной меры связана с резким ростом количества заразившихся коронавирусом.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко
заявил, что заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов страны. "Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов", — сообщил он.
За минувшие сутки в России
выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.