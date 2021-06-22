https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738097520.html

В Москве напомнили о вакцинации привившихся и переболевших полгода назад

В Москве напомнили о вакцинации привившихся и переболевших полгода назад - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве напомнили о вакцинации привившихся и переболевших полгода назад

Власти Москвы рекомендуют всем, кто вакцинировался от коронавируса или переболел полгода назад, вновь сделать прививку, сообщила заммэра по вопросам соцразвития РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:47

2021-06-22T15:47

2021-06-22T16:34

вакцинация россиян от covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют всем, кто вакцинировался от коронавируса или переболел полгода назад, вновь сделать прививку, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Мы настоятельно рекомендуем всем, кто переболел больше чем полгода назад или вакцинировался полгода назад, сделать соответствующую прививку", - заявила Ракова в эфире "России 24".

https://ria.ru/20210622/kovivak-1738105012.html

москва

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