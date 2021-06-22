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Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве
Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве - РИА Новости, 22.06.2021
Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве
Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:32
2021-06-22T14:32
2021-06-22T14:32
коронавирус covid-19
алексей хрипун
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Вакцины достаточно, осталось только пойти и её сделать", - сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.
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коронавирус covid-19, алексей хрипун, здоровье - общество, общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва
Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве
Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве