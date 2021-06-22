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Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве

Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве - РИА Новости, 22.06.2021

Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве

Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:32

2021-06-22T14:32

2021-06-22T14:32

коронавирус covid-19

алексей хрипун

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Вакцины достаточно, осталось только пойти и её сделать", - сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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