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Распространение коронавируса
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Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве
Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве - РИА Новости, 22.06.2021
Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве
Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:32
2021-06-22T14:32
коронавирус covid-19
алексей хрипун
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Вакцины достаточно, осталось только пойти и её сделать", - сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.
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коронавирус covid-19, алексей хрипун, здоровье - общество, общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва
Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве
14:32 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Власти оценили запасы вакцины от коронавируса в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Вакцины достаточно, осталось только пойти и её сделать", - сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей ХрипунЗдоровье - ОбществоОбществоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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