https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027438.html

"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода, заявил разработчик

"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода, заявил разработчик - РИА Новости, 22.06.2021

"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода, заявил разработчик

Вакцина "Спутник V" дает защиту от коронавируса на шесть месяцев, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T09:57

2021-06-22T09:57

2021-06-22T10:30

владимир гущин

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" дает защиту от коронавируса на шесть месяцев, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса: в пиковый период — каждые шесть месяцев, в остальное время — раз в год.Привиться можно во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".После появились "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210621/issledovanie-1737846596.html

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2021

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