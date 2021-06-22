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Разработчик оценил эффективность кубинской вакцины Abdala
Разработчик оценил эффективность кубинской вакцины Abdala - РИА Новости, 22.06.2021
Разработчик оценил эффективность кубинской вакцины Abdala
Эффективность кубинской вакцины от коронавируса Abdala составляет 92,28%, сообщил ее разработчик - Центр генной инженерии и биотехнологий. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:41
2021-06-22T03:41
2021-06-22T03:41
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июн – РИА Новости. Эффективность кубинской вакцины от коронавируса Abdala составляет 92,28%, сообщил ее разработчик - Центр генной инженерии и биотехнологий."Abdala достигла эффективности в 92,28% по схеме с тремя дозами и становится второй из вакцин-кандидатов, соответствующих требованиям ВОЗ…", - говорится в заявлении.Ранее группа кубинских биотехнологических компаний BioCubaFarma сообщила о 62-процентной эффективности вакцины Soberana 02 разработки института Финли.На сегодняшний день кубинские специалисты разработали пять вакцин-кандидатов против COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus (разработки Института вакцин Финли), Abdala и Mambisa (разработки Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB). В стадии промышленного производства находятся Soberana 02 и Abdala.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, куба, в мире
Разработчик оценил эффективность кубинской вакцины Abdala
Разработчик заявил, что эффективность кубинской вакцины Abdala превышает 92%