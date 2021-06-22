https://ria.ru/20210622/ubiystvo-1738134041.html

Стали известны подробности убийства вожатой в Подмосковье

Стали известны подробности убийства вожатой в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2021

Стали известны подробности убийства вожатой в Подмосковье

Мать 23-летней вожатой подмосковного детского лагеря, подозреваемой в убийстве коллеги, рассказала РЕН ТВ о проблемах дочери с коллективом. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:24

2021-06-22T18:24

2021-06-22T18:24

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мать 23-летней вожатой подмосковного детского лагеря, подозреваемой в убийстве коллеги, рассказала РЕН ТВ о проблемах дочери с коллективом. По ее словам, девушке не нравилось находиться в лагере, но уйти с работы она не могла, так как это была обязательная летняя практика в университете, и отказ от нее грозил отчислением. "Она не очень общительный человек. В последнее время я уже стала опасаться — она стала говорить, что водку привозят (в лагерь. — Прим. ред.)", — сказала мать подозреваемой. Она добавила, что ее дочь часто доводили до слез, а дети ее не слушались. Из-за этого девушка пила успокоительные препараты во время экзаменов. "Потом уже, когда сдавала экзамены, могла пойти с одноклассниками отметить", — продолжила женщина. Она также сказала, что в ночь убийства дочь звонила ей и рассказывала о произошедшем. Об убийстве 20-летней вожатой в подмосковном детском лагере СК сообщил сегодня утром. По данным источника РИА Новости, инцидент произошел минувшей ночью. Две вожатые распивали спиртное и поспорили, кто из них лучше справляется с работой. В результате одна из девушек ударила другую ножом, та успела выбежать в коридор, где скончалась. СК возбудил дело по статье "убийство", 23-летнюю подозреваемую задержали.

https://ria.ru/20210622/lager-1738051851.html

https://ria.ru/20210622/vozhataya-1738094365.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия