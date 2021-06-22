https://ria.ru/20210622/turtsiya-1738064349.html

Названы популярные курорты Турции у российских самостоятельных туристов

Названы популярные курорты Турции у российских самостоятельных туристов - РИА Новости, 22.06.2021

Названы популярные курорты Турции у российских самостоятельных туристов

Определены самые востребованные турецкие курорты для отдыха самостоятельных путешественников, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:29

2021-06-22T16:29

2021-06-22T16:29

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коронавирус covid-19

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кемер

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стамбул

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные турецкие курорты для отдыха самостоятельных путешественников, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты компании проанализировали данные бронирования российскими пользователями гостиниц и выяснили, что в среднем туристы бронируют отели на девять дней, а средняя стоимость ночи составляет 5300 рублей. Для справки: цена проживания с 2019 года не изменилась, а срок отпуска увеличился на два дня.Наибольшим спросом пользуется Аланья. Средняя стоимость ночи в отеле там — 2400 рублей. В Стамбуле гости предпочитают номера со средней стоимостью 4900 рублей за ночь, в Анталье платят в среднем 7200 рублей в день, в Сиде — 6100, а Кемере — девять тысяч рублей.Самые популярные — отели без звезд (их бронируют 42 процента пользователей). Пятизвездочные гостиницы интересуют 18 процентов клиентов. За четыре "звезды" платит 14 процентов туристов, за три — 16 процентов.Сейчас большинство путешественников оплачивают отдых в Турции в июне — таких 60 процентов, треть бронируют места размещения на июль, а каждый десятый уже сейчас заботится об оплате отдыха в последний летний месяц.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20190708/1556271625.html

кемер

анталья (провинция)

турция

стамбул

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коронавирус covid-19, туризм, кемер, анталья (провинция), новости - туризм, турция, стамбул