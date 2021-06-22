https://ria.ru/20210622/turtsiya-1738045121.html

Россияне раскупили все дешевые путевки в Турцию, сообщили туроператоры

Россияне раскупили все дешевые путевки в Турцию, сообщили туроператоры - РИА Новости, 22.06.2021

Россияне раскупили все дешевые путевки в Турцию, сообщили туроператоры

Россияне раскупили все дешевые туры в Турцию, остались только более дорогие, что приводит к росту средней стоимости поездки в эту страну, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:27

2021-06-22T11:27

2021-06-22T14:52

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россияне раскупили все дешевые туры в Турцию, остались только более дорогие, что приводит к росту средней стоимости поездки в эту страну, сообщили РИА Новости представители туротрасли."Россияне раскупили все дешевые туры в Турцию. То есть не туры подорожали, а в первую очередь бронируется и выбирается все самое бюджетное. Как только самые дешевые предложения уходят из продажи, минимальные цены становятся выше", - сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".Как сообщили РИА Новости в сервисе бронированию туров Level.Travel, в течение первых дней продаж минимальная стоимость тура в Турцию выросла примерно на 10 тысяч рублей."Еще в пятницу купить тур на семь дней на двоих в отель с тремя звездами можно было за 27 тысяч рублей, включая перелет туда-обратно из Москвы, проживание, трансфер и страховку, в отель четыре звезды — за 33 тысячи рублей, в пять звёзд — за 42 тысячи. Сегодня же минимальная стоимость аналогичных туров составляет 37 тысяч, 43 тысячи и 55 тысяч рублей соответственно", - сообщили в сервисе.В свою очередь, в туроператоре Tez Tour отметили, что стоимость туров в Турцию за неделю выросла. "Стоимость туров в Турцию выросла за неделю, по сравнению с 15 июня, в среднем на 15%. На текущий момент стартовые цены находятся на уровне предложений раннего бронирования на начало этого года. В сравнении с сезоном 2020 стоимость несколько снизилась. Однако по мере увеличения числа заявок с высокой долей вероятности цены на проживание будут расти", - сказали в компании.По мнению представителей Tez Tour, на увеличение стоимости окажет влияние празднование Курбан-байрама в Турции в конце июля. "Местный рынок активно бронирует отели для отдыха в этот период, что может привести к трудностям с наличием номеров", - сказали в компании. Они также добавили, что сейчас приобрести туры "все включено" в Турцию с заездом до конца июня длительностью семь ночей можно по цене от 49,9 тысячи рублей на двоих с проживанием в отеле категории четыре звезды, от 61,9 тысячи рублей на двоих - пяти звездах.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в эту страну из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

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Эмоции первых российских туристов, которые летят в Турцию Первые российские туристы летят в Турцию из Екатеринбурга и Петербурга делятся эмоциями. 2021-06-22T11:27 true PT0M52S

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россия, интурист, новости - туризм, tez tour, турция