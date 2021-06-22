https://ria.ru/20210622/turizm-1738011703.html
Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции
Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции - РИА Новости, 22.06.2021
Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции
Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:09
2021-06-22T05:09
2021-06-22T06:54
туризм
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fd4f37274ca72262985e02f9c1812.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее объявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.В туроператоре "Интурист" сообщили, что путевки на Турцию меняют единицы. "Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны", - рассказали в компании.Заявки на переносы туров отмечает и другой оператор. "Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера", - уточнили там.
https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737941911.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e0b211cf167b838f00c901b8176b21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция
Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции
05:09 22.06.2021 (обновлено: 06:54 22.06.2021)
Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции