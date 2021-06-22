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Туризм
https://ria.ru/20210622/turizm-1738011703.html
Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции
Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции - РИА Новости, 22.06.2021
Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции
Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:09
2021-06-22T06:54
туризм
россия
турция
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее объявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.В туроператоре "Интурист" сообщили, что путевки на Турцию меняют единицы. "Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны", - рассказали в компании.Заявки на переносы туров отмечает и другой оператор. "Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера", - уточнили там.
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россия, турция
Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции
05:09 22.06.2021 (обновлено: 06:54 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее объявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.
"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", - сказала Ломидзе.
В туроператоре "Интурист" сообщили, что путевки на Турцию меняют единицы. "Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны", - рассказали в компании.
Заявки на переносы туров отмечает и другой оператор. "Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера", - уточнили там.
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