https://ria.ru/20210622/turisty-1738001985.html

В КЧР арестовали организаторов сплава, во время которого погибли туристы

В КЧР арестовали организаторов сплава, во время которого погибли туристы - РИА Новости, 22.06.2021

В КЧР арестовали организаторов сплава, во время которого погибли туристы

Суд в Карачаево-Черкесии арестовал двух организаторов сплава по горной реке, во время которого погибли двое туристов, сообщает региональное СУ СК РФ. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T00:58

2021-06-22T00:58

2021-06-22T00:58

карачаево-черкесская республика (кчр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии арестовал двух организаторов сплава по горной реке, во время которого погибли двое туристов, сообщает региональное СУ СК РФ.В пятницу, 18 июня, в Карачаевском районе незарегистрированная в МЧС группа туристов из 14 человек отправилась в сплав по реке на двух катамаранах. Во время сплава катамараны перевернулись, 12 человек выбрались на берег, два туриста были найдены погибшими. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ. По подозрению в совершении преступления были задержаны 39-летний житель Москвы и 41-летний житель Краснодара."Мужчинам предъявлено обвинение. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в период с февраля по 11 июня 2021 года обвиняемые, не имея права на предоставление туристических экскурсионных услуг, "решили предоставить не отвечающий требованиям безопасности сплав на надувной лодке (рафте) группе туристов"."Один из обвиняемых, согласно отведенной роли, подыскал желающих принять участие в сплаве и лично получил от них денежные средства на общую сумму около 585 тысяч рублей", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210617/turist-1737443920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия