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Россия-Китай: Главное
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Цена газа "Газпрома" для КНР во втором квартале выросла
Цена газа "Газпрома" для КНР во втором квартале выросла - РИА Новости, 22.06.2021
Цена газа "Газпрома" для КНР во втором квартале выросла
Цена поставок российского газа в Китай во втором квартале 2021 года выросла впервые с начала поставок – до 148 долларов за тысячу кубометров с 121 долларов в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:13
2021-06-22T12:13
россия-китай: главное
цены на нефть
сила сибири (газопровод)
китай
экономика
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МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Цена поставок российского газа в Китай во втором квартале 2021 года выросла впервые с начала поставок – до 148 долларов за тысячу кубометров с 121 долларов в первом квартале, следует из данных китайской таможни. При этом суточные поставки российского газа в Китай заметно сократились по отношению к уровню первого квартала.Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально.С начала поставок в конце 2019 года она только снижалась, следуя за нисходящим трендом котировок нефти.
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цены на нефть, сила сибири (газопровод), китай, экономика

Цена газа "Газпрома" для КНР во втором квартале выросла

12:13 22.06.2021
 
© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : ПАО "Газпром"
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МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Цена поставок российского газа в Китай во втором квартале 2021 года выросла впервые с начала поставок – до 148 долларов за тысячу кубометров с 121 долларов в первом квартале, следует из данных китайской таможни.
При этом суточные поставки российского газа в Китай заметно сократились по отношению к уровню первого квартала.
Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально.
С начала поставок в конце 2019 года она только снижалась, следуя за нисходящим трендом котировок нефти.
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Россия-Китай: ГлавноеЦены на нефтьСила Сибири (газопровод)КитайЭкономика
 
 
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