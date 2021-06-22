https://ria.ru/20210622/tsena-1738055135.html

Цена газа "Газпрома" для КНР во втором квартале выросла

Цена газа "Газпрома" для КНР во втором квартале выросла - РИА Новости, 22.06.2021

Цена газа "Газпрома" для КНР во втором квартале выросла

Цена поставок российского газа в Китай во втором квартале 2021 года выросла впервые с начала поставок – до 148 долларов за тысячу кубометров с 121 долларов в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:13

2021-06-22T12:13

2021-06-22T12:13

россия-китай: главное

цены на нефть

сила сибири (газопровод)

китай

экономика

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МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Цена поставок российского газа в Китай во втором квартале 2021 года выросла впервые с начала поставок – до 148 долларов за тысячу кубометров с 121 долларов в первом квартале, следует из данных китайской таможни. При этом суточные поставки российского газа в Китай заметно сократились по отношению к уровню первого квартала.Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально.С начала поставок в конце 2019 года она только снижалась, следуя за нисходящим трендом котировок нефти.

https://ria.ru/20210621/zapasy-1737879430.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, сила сибири (газопровод), китай, экономика