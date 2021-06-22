https://ria.ru/20210622/truboprovod-1737997865.html
США попытаются уменьшить "угрозу" со стороны "Северного потока — 2"
США попытаются уменьшить "угрозу" со стороны "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.06.2021
США попытаются уменьшить "угрозу" со стороны "Северного потока — 2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки в Европу заявит о позиции Вашингтона, согласно которой "Северный поток — 2" угрожает... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T00:23
2021-06-22T00:23
2021-06-22T00:49
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
хайко маас
ангела меркель
германия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки в Европу заявит о позиции Вашингтона, согласно которой "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Европы, заявили в госдепе.Блинкен собирается с визитом в Европу 22-29 июня, в Берлине он встретится с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.По словам дипломата, Вашингтон хочет убедиться, что Россия "не будет использовать энергетику как оружие против Украины и других". При этом он подчеркнул, что позиция нынешней администрации остается прежней - что остановить строительство трубопровода, используя санкции, не получится."Мы будем пытаться вовлечь Германию дипломатически, чтобы уменьшить риски (от трубопровода)", - сказал он.Как заявил представитель госдепа, администрация готова продолжить дискуссии в Берлине, а также с Киевом о трубопроводе и энергобезопасности.
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737957102.html
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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, ангела меркель, германия, сша, в мире
США попытаются уменьшить "угрозу" со стороны "Северного потока — 2"
00:23 22.06.2021 (обновлено: 00:49 22.06.2021)
Госсекретарь США Блинкен планирует убедить Германию в угрозе "Северного потока — 2"