https://ria.ru/20210622/truboprovod-1737997865.html

США попытаются уменьшить "угрозу" со стороны "Северного потока — 2"

США попытаются уменьшить "угрозу" со стороны "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.06.2021

США попытаются уменьшить "угрозу" со стороны "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки в Европу заявит о позиции Вашингтона, согласно которой "Северный поток — 2" угрожает... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T00:23

2021-06-22T00:23

2021-06-22T00:49

россия

северный поток — 2

энтони блинкен

хайко маас

ангела меркель

германия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки в Европу заявит о позиции Вашингтона, согласно которой "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Европы, заявили в госдепе.Блинкен собирается с визитом в Европу 22-29 июня, в Берлине он встретится с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.По словам дипломата, Вашингтон хочет убедиться, что Россия "не будет использовать энергетику как оружие против Украины и других". При этом он подчеркнул, что позиция нынешней администрации остается прежней - что остановить строительство трубопровода, используя санкции, не получится."Мы будем пытаться вовлечь Германию дипломатически, чтобы уменьшить риски (от трубопровода)", - сказал он.Как заявил представитель госдепа, администрация готова продолжить дискуссии в Берлине, а также с Киевом о трубопроводе и энергобезопасности.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737957102.html

https://ria.ru/20210621/potok-1737912789.html

россия

германия

сша

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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, ангела меркель, германия, сша, в мире