"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорби

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Мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в ночь на 22 июня в Москве. У Музея Победы на Поклонной горе в полночь от Вечного огня зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.