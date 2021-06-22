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"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорби
"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2021
"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорби
Мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в ночь на 22 июня в Москве. У Музея Победы на Поклонной горе в полночь от Вечного огня зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
2021-06-22T10:19
2021-06-22T10:19
2021-06-22T10:19
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"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорби
"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорби
2021-06-22T10:19
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PT1M00S
РИА Новости
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5
4.7
96
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"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорби
Мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в ночь на 22 июня в Москве. У Музея Победы на Поклонной горе в полночь от Вечного огня зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
2021-06-22T10:19
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PT1M00S
"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорби
Мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в ночь на 22 июня в Москве. У Музея Победы на Поклонной горе в полночь от Вечного огня зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.