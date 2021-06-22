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В Приморье осудили мужчину, призывавшего в TikTok убивать силовиков
В Приморье осудили мужчину, призывавшего в TikTok убивать силовиков - РИА Новости, 22.06.2021
В Приморье осудили мужчину, призывавшего в TikTok убивать силовиков
Суд в Приморье назначил два года колонии-поселения местному жителю, который в соцсети выложил видео с призывом к убийству правоохранителей и членов их семей,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:23
2021-06-22T05:23
tiktok
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Суд в Приморье назначил два года колонии-поселения местному жителю, который в соцсети выложил видео с призывом к убийству правоохранителей и членов их семей, сообщает Красноармейский районный суд.В январе полиция сообщала, что задержан местный житель, который на видео в TikTok призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей. Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества. На него возбуждено дело по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.Отмечается, что фигурант вину признал в полном объеме, раскаялся и принес публичные извинения."С учетом смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, (суд) назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года. Местом отбывания наказания О. определена колония-поселение", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу.
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tiktok, приморский край, происшествия
В Приморье осудили мужчину, призывавшего в TikTok убивать силовиков
05:23 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Приморье мужчину, призывавшего убивать силовиков, осудили на два года колонии-поселения

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Суд в Приморье назначил два года колонии-поселения местному жителю, который в соцсети выложил видео с призывом к убийству правоохранителей и членов их семей, сообщает Красноармейский районный суд.
В январе полиция сообщала, что задержан местный житель, который на видео в TikTok призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей. Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества. На него возбуждено дело по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Видеоблогер Юрий Хованский
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СК показал видео задержания и признания блогера, призывавшего к терроризму
"Судом установлено, что О. совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности… изготовил видеоролик, содержащий монолог с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, путем совершения убийства неопределенного числа служащих правоохранительных органов РФ по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", - сообщает суд.
Отмечается, что фигурант вину признал в полном объеме, раскаялся и принес публичные извинения.
"С учетом смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, (суд) назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года. Местом отбывания наказания О. определена колония-поселение", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
 
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