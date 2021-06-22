https://ria.ru/20210622/sud-1738011907.html

В Приморье осудили мужчину, призывавшего в TikTok убивать силовиков

В Приморье осудили мужчину, призывавшего в TikTok убивать силовиков - РИА Новости, 22.06.2021

В Приморье осудили мужчину, призывавшего в TikTok убивать силовиков

Суд в Приморье назначил два года колонии-поселения местному жителю, который в соцсети выложил видео с призывом к убийству правоохранителей и членов их семей,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T05:23

2021-06-22T05:23

2021-06-22T05:23

tiktok

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_08fcbd7aaa895471de1fa546bb578192.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Суд в Приморье назначил два года колонии-поселения местному жителю, который в соцсети выложил видео с призывом к убийству правоохранителей и членов их семей, сообщает Красноармейский районный суд.В январе полиция сообщала, что задержан местный житель, который на видео в TikTok призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей. Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества. На него возбуждено дело по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.Отмечается, что фигурант вину признал в полном объеме, раскаялся и принес публичные извинения."С учетом смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, (суд) назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года. Местом отбывания наказания О. определена колония-поселение", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/khovanskiy-1736278989.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, приморский край, происшествия