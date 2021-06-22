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В Колорадо два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе
В Колорадо два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе - РИА Новости, 22.06.2021
В Колорадо два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе
Два человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате инцидента со стрельбой в американском городе Арвада, штат Колорадо, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:25
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Два человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате инцидента со стрельбой в американском городе Арвада, штат Колорадо, сообщает местный телеканал CBS Denver.Сообщается, что стрелявший открыл огонь по полицейскому, на место происшествия прибыли другие сотрудники службы. Подозреваемый застрелил сотрудника полиции и еще одного человека, чья личность пока не раскрывается. Стрелявший был ликвидирован на месте, сообщает телеканал.Полиция также осмотрела один автомобиль на месте происшествия на возможное наличие взрывчатки. Как отмечает телеканал, угрозы общественности больше нет.
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колорадо, сша, в мире
В Колорадо два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе
03:25 22.06.2021
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© AP Photo / Eric Gay

В Колорадо два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Два человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате инцидента со стрельбой в американском городе Арвада, штат Колорадо, сообщает местный телеканал CBS Denver.
Сообщается, что стрелявший открыл огонь по полицейскому, на место происшествия прибыли другие сотрудники службы. Подозреваемый застрелил сотрудника полиции и еще одного человека, чья личность пока не раскрывается. Стрелявший был ликвидирован на месте, сообщает телеканал.
Полицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 10:18
В США за сутки произошли два случая стрельбы со смертельным исходом
Полиция также осмотрела один автомобиль на месте происшествия на возможное наличие взрывчатки. Как отмечает телеканал, угрозы общественности больше нет.
 
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