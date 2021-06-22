Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/slon-1738027892.html
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса - РИА Новости, 22.06.2021
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса
В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял.
2021-06-22T10:03
2021-06-22T10:03
еда
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738027570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b21a674749afaab0333f196cd780dfb8.jpg
Хозяева проснулись от шума на кухне и увидели в своем жилище голову гиганта, который хоботом держал мешок риса. Этот дикий слон приходит к людям не в первый раз и уже известен в округе. Два месяца назад он обследовал территорию, но ничего не повредил. По мнению ученых, дикие животные стали чаще пробираться в населенные пункты, так как им понравился вкус и доступность человеческой еды.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса
В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял. Хозяева проснулись от шума на кухне и увидели в своем жилище голову гиганта, который хоботом держал мешок риса. Этот дикий слон приходит к людям не в первый раз и уже известен в округе. Два месяца назад он обследовал территорию, но ничего не повредил. По мнению ученых, дикие животные стали чаще пробираться в населенные пункты, так как им понравился вкус и доступность человеческой еды.
2021-06-22T10:03
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738027570_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8da6f12fa6c7cd2e34c4866fc06d9a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, еда, видео
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса
В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял.
2021-06-22T10:03
true
PT0M50S

Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса

10:03 22.06.2021
 
Читать ria.ru в
В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял.
Хозяева проснулись от шума на кухне и увидели в своем жилище голову гиганта, который хоботом держал мешок риса. Этот дикий слон приходит к людям не в первый раз и уже известен в округе. Два месяца назад он обследовал территорию, но ничего не повредил. По мнению ученых, дикие животные стали чаще пробираться в населенные пункты, так как им понравился вкус и доступность человеческой еды.
 
ЕдаВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН
09:03Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов
09:01Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
09:00В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Лента новостейМолния