https://ria.ru/20210622/slon-1738027892.html
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса - РИА Новости, 22.06.2021
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса
В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял.
2021-06-22T10:03
2021-06-22T10:03
2021-06-22T10:03
еда
видео
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Хозяева проснулись от шума на кухне и увидели в своем жилище голову гиганта, который хоботом держал мешок риса. Этот дикий слон приходит к людям не в первый раз и уже известен в округе. Два месяца назад он обследовал территорию, но ничего не повредил. По мнению ученых, дикие животные стали чаще пробираться в населенные пункты, так как им понравился вкус и доступность человеческой еды.
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РИА Новости
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Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса
В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял.
Хозяева проснулись от шума на кухне и увидели в своем жилище голову гиганта, который хоботом держал мешок риса. Этот дикий слон приходит к людям не в первый раз и уже известен в округе. Два месяца назад он обследовал территорию, но ничего не повредил.
По мнению ученых, дикие животные стали чаще пробираться в населенные пункты, так как им понравился вкус и доступность человеческой еды.
2021-06-22T10:03
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, еда, видео
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса
В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял.
2021-06-22T10:03
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PT0M50S
Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса
В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял.