https://ria.ru/20210622/slon-1738027892.html

Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса

Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса - РИА Новости, 22.06.2021

Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса

В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял.

2021-06-22T10:03

2021-06-22T10:03

2021-06-22T10:03

еда

видео

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Хозяева проснулись от шума на кухне и увидели в своем жилище голову гиганта, который хоботом держал мешок риса. Этот дикий слон приходит к людям не в первый раз и уже известен в округе. Два месяца назад он обследовал территорию, но ничего не повредил. По мнению ученых, дикие животные стали чаще пробираться в населенные пункты, так как им понравился вкус и доступность человеческой еды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Голод не тетка: слон проломил стену, чтобы съесть мешок риса В Тайланде слон сломал стену дома, чтобы добраться до еды, которую учуял. Хозяева проснулись от шума на кухне и увидели в своем жилище голову гиганта, который хоботом держал мешок риса. Этот дикий слон приходит к людям не в первый раз и уже известен в округе. Два месяца назад он обследовал территорию, но ничего не повредил. По мнению ученых, дикие животные стали чаще пробираться в населенные пункты, так как им понравился вкус и доступность человеческой еды. 2021-06-22T10:03 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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