Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/sk-1738056400.html
В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары
В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары - РИА Новости, 22.06.2021
В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары
Две гражданки Вьетнама погибли от обвала грунта в землянке, где прятались от жары, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:17
2021-06-22T21:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
вьетнам
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Две гражданки Вьетнама погибли от обвала грунта в землянке, где прятались от жары, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.Тела двух гражданок Вьетнама 1974 и 1976 года рождения без признаков насильственной смерти были обнаружены в вырытой в поле землянке 22 июня. По предварительным данным, женщины пережидали там жару, но в какой-то момент произошел обвал грунта, и они погибли."По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html
россия
московская область (подмосковье)
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), вьетнам, происшествия
В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары
12:17 22.06.2021 (обновлено: 21:54 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли от обвала грунта в землянке, где прятались от жары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Две гражданки Вьетнама погибли от обвала грунта в землянке, где прятались от жары, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.
Тела двух гражданок Вьетнама 1974 и 1976 года рождения без признаков насильственной смерти были обнаружены в вырытой в поле землянке 22 июня. По предварительным данным, женщины пережидали там жару, но в какой-то момент произошел обвал грунта, и они погибли.
"По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 09:44
В Подмосковье при столкновении легковушки с поездом погибли три человека
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ВьетнамПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН
09:03Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов
09:01Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
09:00В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Лента новостейМолния