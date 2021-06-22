https://ria.ru/20210622/sk-1738056400.html

В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары

В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары - РИА Новости, 22.06.2021

В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары

Две гражданки Вьетнама погибли от обвала грунта в землянке, где прятались от жары, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:17

2021-06-22T12:17

2021-06-22T21:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

вьетнам

происшествия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Две гражданки Вьетнама погибли от обвала грунта в землянке, где прятались от жары, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.Тела двух гражданок Вьетнама 1974 и 1976 года рождения без признаков насильственной смерти были обнаружены в вырытой в поле землянке 22 июня. По предварительным данным, женщины пережидали там жару, но в какой-то момент произошел обвал грунта, и они погибли."По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html

россия

московская область (подмосковье)

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), вьетнам, происшествия