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В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары
В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары - РИА Новости, 22.06.2021
В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары
Две гражданки Вьетнама погибли от обвала грунта в землянке, где прятались от жары, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:17
2021-06-22T12:17
2021-06-22T21:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
вьетнам
происшествия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Две гражданки Вьетнама погибли от обвала грунта в землянке, где прятались от жары, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.Тела двух гражданок Вьетнама 1974 и 1976 года рождения без признаков насильственной смерти были обнаружены в вырытой в поле землянке 22 июня. По предварительным данным, женщины пережидали там жару, но в какой-то момент произошел обвал грунта, и они погибли."По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), вьетнам, происшествия
В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли в землянке из-за жары
12:17 22.06.2021 (обновлено: 21:54 22.06.2021)
В Подмосковье две гражданки Вьетнама погибли от обвала грунта в землянке, где прятались от жары