https://ria.ru/20210622/siriya-1738081334.html

Борисов рассказал о подготовке соглашения с Сирией по экономике

Борисов рассказал о подготовке соглашения с Сирией по экономике - РИА Новости, 22.06.2021

Борисов рассказал о подготовке соглашения с Сирией по экономике

Подготовка межправительственного соглашения по торгово-экономическому взаимодействию между Россией и Сирией находится на финальной стадии, заявил во вторник... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:24

2021-06-22T14:24

2021-06-22T14:24

россия

юрий борисов (вице-премьер)

башар асад

сирия

в мире

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ДАМАСК, 22 июн - РИА Новости. Подготовка межправительственного соглашения по торгово-экономическому взаимодействию между Россией и Сирией находится на финальной стадии, заявил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом."Мы находимся на финальной стадии подготовки будущего межправсоглашения, которое будет регламентировать на длительный срок все наше торгово-экономическое взаимодействие", - сказал он.Борисов подтвердил, что Россия готова и дальше оказывать Сирии военную и гуманитарную помощь.Ранее во вторник Борисов встретился в Дамаске с министром в канцелярии президента Сирии Мансуром Аззамом. В ходе встречи сопредседателей межправкомиссии обсуждалось состояние дел в двустороннем профильном сотрудничестве и пути его активизации в различных областях, в частности, в энергетике, промышленной кооперации, транспорте и сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20210617/siriiya-1737335764.html

https://ria.ru/20210604/pshenitsa-1735570793.html

россия

сирия

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россия, юрий борисов (вице-премьер), башар асад, сирия, в мире