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Борисов рассказал о подготовке соглашения с Сирией по экономике
Борисов рассказал о подготовке соглашения с Сирией по экономике - РИА Новости, 22.06.2021
Борисов рассказал о подготовке соглашения с Сирией по экономике
Подготовка межправительственного соглашения по торгово-экономическому взаимодействию между Россией и Сирией находится на финальной стадии, заявил во вторник... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:24
2021-06-22T14:24
россия
юрий борисов (вице-премьер)
башар асад
сирия
в мире
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ДАМАСК, 22 июн - РИА Новости. Подготовка межправительственного соглашения по торгово-экономическому взаимодействию между Россией и Сирией находится на финальной стадии, заявил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом."Мы находимся на финальной стадии подготовки будущего межправсоглашения, которое будет регламентировать на длительный срок все наше торгово-экономическое взаимодействие", - сказал он.Борисов подтвердил, что Россия готова и дальше оказывать Сирии военную и гуманитарную помощь.Ранее во вторник Борисов встретился в Дамаске с министром в канцелярии президента Сирии Мансуром Аззамом. В ходе встречи сопредседателей межправкомиссии обсуждалось состояние дел в двустороннем профильном сотрудничестве и пути его активизации в различных областях, в частности, в энергетике, промышленной кооперации, транспорте и сельском хозяйстве.
https://ria.ru/20210617/siriiya-1737335764.html
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россия, юрий борисов (вице-премьер), башар асад, сирия, в мире
Борисов рассказал о подготовке соглашения с Сирией по экономике
14:24 22.06.2021
 
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : SANA

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о подготовке соглашения с Сирией по экономике

Читать ria.ru в
ДАМАСК, 22 июн - РИА Новости. Подготовка межправительственного соглашения по торгово-экономическому взаимодействию между Россией и Сирией находится на финальной стадии, заявил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.
"Мы находимся на финальной стадии подготовки будущего межправсоглашения, которое будет регламентировать на длительный срок все наше торгово-экономическое взаимодействие", - сказал он.
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Борисов подтвердил, что Россия готова и дальше оказывать Сирии военную и гуманитарную помощь.
Ранее во вторник Борисов встретился в Дамаске с министром в канцелярии президента Сирии Мансуром Аззамом. В ходе встречи сопредседателей межправкомиссии обсуждалось состояние дел в двустороннем профильном сотрудничестве и пути его активизации в различных областях, в частности, в энергетике, промышленной кооперации, транспорте и сельском хозяйстве.
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