https://ria.ru/20210622/shveytsariya-1738069450.html

Гражданам Швейцарии рекомендовали поддержать легализацию однополых браков

Гражданам Швейцарии рекомендовали поддержать легализацию однополых браков - РИА Новости, 22.06.2021

Гражданам Швейцарии рекомендовали поддержать легализацию однополых браков

Правительство и парламент Швейцарии рекомендовали населению на национальном референдуме 26 сентября проголосовать за инициативу "брак для всех", предполагающую... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:18

2021-06-22T13:18

2021-06-22T13:18

швейцария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/136723/40/1367234084_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_4e3258961cf76d8c6082e3b4774311e5.jpg

ЦЮРИХ, 22 июн - РИА Новости. Правительство и парламент Швейцарии рекомендовали населению на национальном референдуме 26 сентября проголосовать за инициативу "брак для всех", предполагающую легализацию однополых браков."Пары одного пола должны иметь те же права, что и пары разного пола. Они тоже должны иметь возможность вступать в гражданский брак. С открытием "брака для всех" сегодняшнее неравенство в обращении будет устранено. Что касается брака между мужчиной и женщиной, ничего не меняется. Таким образом, Федеральный совет (правительство – ред.) и парламент рекомендуют проголосовать "за" 26 сентября 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров страны.Парламент Швейцарии в конце 2020 года одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили в основном представители двух партий Конфедерации – парламентской Швейцарской народной партии (SVP) и консервативного Федерально-демократического союза (EDU). Затем активисты подали подписи в поддержку проведения референдума по инициативе "брак для всех", для инициирования которого было необходимо собрать не менее 50 тысяч подписей. В конце апреля стало известно, что активисты собрали достаточное количество подписей для проведения референдума по "браку для всех".С 2007 года в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешалось усыновлять детей.

https://ria.ru/20201218/shveytsariya-1589913780.html

https://ria.ru/20210622/lgbt-1738000025.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швейцария, в мире