https://ria.ru/20210622/shveytsariya-1738069450.html
Гражданам Швейцарии рекомендовали поддержать легализацию однополых браков
Гражданам Швейцарии рекомендовали поддержать легализацию однополых браков - РИА Новости, 22.06.2021
Гражданам Швейцарии рекомендовали поддержать легализацию однополых браков
Правительство и парламент Швейцарии рекомендовали населению на национальном референдуме 26 сентября проголосовать за инициативу "брак для всех", предполагающую... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:18
2021-06-22T13:18
2021-06-22T13:18
швейцария
в мире
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ЦЮРИХ, 22 июн - РИА Новости. Правительство и парламент Швейцарии рекомендовали населению на национальном референдуме 26 сентября проголосовать за инициативу "брак для всех", предполагающую легализацию однополых браков."Пары одного пола должны иметь те же права, что и пары разного пола. Они тоже должны иметь возможность вступать в гражданский брак. С открытием "брака для всех" сегодняшнее неравенство в обращении будет устранено. Что касается брака между мужчиной и женщиной, ничего не меняется. Таким образом, Федеральный совет (правительство – ред.) и парламент рекомендуют проголосовать "за" 26 сентября 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров страны.Парламент Швейцарии в конце 2020 года одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили в основном представители двух партий Конфедерации – парламентской Швейцарской народной партии (SVP) и консервативного Федерально-демократического союза (EDU). Затем активисты подали подписи в поддержку проведения референдума по инициативе "брак для всех", для инициирования которого было необходимо собрать не менее 50 тысяч подписей. В конце апреля стало известно, что активисты собрали достаточное количество подписей для проведения референдума по "браку для всех".С 2007 года в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешалось усыновлять детей.
https://ria.ru/20201218/shveytsariya-1589913780.html
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швейцария, в мире
Гражданам Швейцарии рекомендовали поддержать легализацию однополых браков
Власти Швейцарии рекомендовали населению проголосовать за легализацию однополых браков
ЦЮРИХ, 22 июн - РИА Новости.
Правительство и парламент Швейцарии
рекомендовали населению на национальном референдуме 26 сентября проголосовать за инициативу "брак для всех", предполагающую легализацию однополых браков.
"Пары одного пола должны иметь те же права, что и пары разного пола. Они тоже должны иметь возможность вступать в гражданский брак. С открытием "брака для всех" сегодняшнее неравенство в обращении будет устранено. Что касается брака между мужчиной и женщиной, ничего не меняется. Таким образом, Федеральный совет (правительство – ред.) и парламент рекомендуют проголосовать "за" 26 сентября 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров страны.
Парламент Швейцарии в конце 2020 года одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили в основном представители двух партий Конфедерации – парламентской Швейцарской народной партии (SVP) и консервативного Федерально-демократического союза (EDU). Затем активисты подали подписи в поддержку проведения референдума по инициативе "брак для всех", для инициирования которого было необходимо собрать не менее 50 тысяч подписей. В конце апреля стало известно, что активисты собрали достаточное количество подписей для проведения референдума по "браку для всех".
С 2007 года в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешалось усыновлять детей.