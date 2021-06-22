https://ria.ru/20210622/shtamm-1738084613.html

Мясников объяснил, чем опасны новые штаммы коронавируса

Мясников объяснил, чем опасны новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021

Мясников объяснил, чем опасны новые штаммы коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем опасны самые распространенные штаммы COVID-19. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:43

2021-06-22T14:43

2021-06-22T16:05

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

калифорния

бразилия

япония

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем опасны самые распространенные штаммы COVID-19. Он напомнил, что SARS-CoV-2 относится к семейству бетакоронавирусов, поэтому активно мутирует с самого начало своего появления. "Того "уханьского" вируса уже год как нет, его вытеснили постоянные мутации. Всего несколько из них могут иметь клиническое значение", — написал медик в своем Telegram-канале.К наиболее серьезным вариантам возбудителя COVID-19 Мясников отнес британский, индийский и южноафриканский, а также варианты "гамма" и "эпсилон", характерные для Японии, Бразилии и Калифорнии.Каждый из них заразнее классического, уханьского штамма, добавил врач. Новые версии вируса трудно поддаются лечению антителами из плазмы переболевших больных. По словам Мясникова, "индийский" штамм действительно более заразен, чем другие варианты. "В той же Британии последний месяц подскочила заболеваемость на девять процентов от британской "альфы" и на 13 процентов — от индийской "дельты". С немного большим числом госпитализаций, чем "британец", — отметил он.При этом врач подчеркнул, что и российская вакцина "Спутник-V", и препараты от Pfizer и AstraZeneca показывают высокую эффективность против нового варианта вируса.Ранее ученые, в том числе российские, заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. По словам Сергея Собянина, случаев заражения среди прошедших вакцинацию не так много, но они есть.

https://ria.ru/20210622/maski-1738039400.html

https://ria.ru/20210621/krov-1737874948.html

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , калифорния, бразилия, япония