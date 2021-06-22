https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738012354.html

Антонов: санкции не могут повлиять на внешнюю и внутреннюю политику РФ

Антонов: санкции не могут повлиять на внешнюю и внутреннюю политику РФ - РИА Новости, 22.06.2021

Антонов: санкции не могут повлиять на внешнюю и внутреннюю политику РФ

Санкции США в отношении РФ не приведут к позитивным результатам, не изменят внешнюю или внутреннюю политику России, не заставят Москву действовать по указке... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T05:42

2021-06-22T05:42

2021-06-22T05:42

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анатолий антонов

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ не приведут к позитивным результатам, не изменят внешнюю или внутреннюю политику России, не заставят Москву действовать по указке Вашингтона; нужно заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать, заявил посол РФ Анатолий Антонов."Если США выберут разговор или линию на продолжение дискуссии через санкции, это не приведет к положительному результату", - заявил Антонов журналистам.Высокопоставленный дипломат заявил, что последние годы, когда в отношении РФ были выведены сотни санкций, показали, что "мы спокойно можем жить, работать". "Абсолютно санкции не могут повлиять на внешнюю политику российского государства, равно как и на внутреннюю",- сказал Антонов.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737893373.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире