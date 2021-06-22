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Антонов: санкции не могут повлиять на внешнюю и внутреннюю политику РФ
Антонов: санкции не могут повлиять на внешнюю и внутреннюю политику РФ - РИА Новости, 22.06.2021
Антонов: санкции не могут повлиять на внешнюю и внутреннюю политику РФ
Санкции США в отношении РФ не приведут к позитивным результатам, не изменят внешнюю или внутреннюю политику России, не заставят Москву действовать по указке... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:42
2021-06-22T05:42
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ не приведут к позитивным результатам, не изменят внешнюю или внутреннюю политику России, не заставят Москву действовать по указке Вашингтона; нужно заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать, заявил посол РФ Анатолий Антонов."Если США выберут разговор или линию на продолжение дискуссии через санкции, это не приведет к положительному результату", - заявил Антонов журналистам.Высокопоставленный дипломат заявил, что последние годы, когда в отношении РФ были выведены сотни санкций, показали, что "мы спокойно можем жить, работать". "Абсолютно санкции не могут повлиять на внешнюю политику российского государства, равно как и на внутреннюю",- сказал Антонов.
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россия, анатолий антонов, сша, в мире
Антонов: санкции не могут повлиять на внешнюю и внутреннюю политику РФ
05:42 22.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анатолий Антонов заявил, что санкции не могут повлиять на внешнюю и внутреннюю политику России

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ не приведут к позитивным результатам, не изменят внешнюю или внутреннюю политику России, не заставят Москву действовать по указке Вашингтона; нужно заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать, заявил посол РФ Анатолий Антонов.
"Если США выберут разговор или линию на продолжение дискуссии через санкции, это не приведет к положительному результату", - заявил Антонов журналистам.
Высокопоставленный дипломат заявил, что последние годы, когда в отношении РФ были выведены сотни санкций, показали, что "мы спокойно можем жить, работать". "Абсолютно санкции не могут повлиять на внешнюю политику российского государства, равно как и на внутреннюю",- сказал Антонов.
"Выбор за США, как выстраивать эти отношения. Надо заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать Российской Федерации. Поскольку с помощью угроз, шантажа, санкций. Вряд ли кто-то может рассчитывать, что в Москве пересмотрят свою внешнюю или внутреннюю политику и будут следовать "указке" из Вашингтона", - сказал Антонов.
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