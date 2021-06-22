https://ria.ru/20210622/rossiya-1738066117.html

В России предложили учредить День многодетной семьи

В России предложили учредить День многодетной семьи - РИА Новости, 22.06.2021

В России предложили учредить День многодетной семьи

Учредить в России новый государственный праздник – День многодетной семьи, и приурочить к нему ежегодную выплату таким семьям в 10 тысяч рублей предлагает член... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:07

2021-06-22T13:07

2021-06-22T13:07

россия

многодетные семьи

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Учредить в России новый государственный праздник – День многодетной семьи, и приурочить к нему ежегодную выплату таким семьям в 10 тысяч рублей предлагает член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, соответствующую инициативу он хочет вынести на общественные обсуждения."Государство сегодня делает значительные шаги, чтобы поддержать многодетные семьи, в том числе дополнительно в условиях пандемии. Нужно продолжать двигаться в этом направлении – поощрять их труд воспитания и существенный вклад в демографическую ситуацию. Ежегодная выплата в 10 тысяч рублей на каждую многодетную семью стала бы для них отличным подспорьем и своего рода премией за родительский труд. Наши граждане должны ощущать надежную поддержку государства", – рассказал Нифантьев РИА Новости.Несмотря на то, что 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности, многодетные семьи, по мнению общественника, заслуживают отдельного дня, который не должен ограничиваться праздничными мероприятиями.

https://ria.ru/20210613/ipoteka-1736826911.html

россия

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россия, многодетные семьи, общество