https://ria.ru/20210622/rossiya-1738066117.html
В России предложили учредить День многодетной семьи
В России предложили учредить День многодетной семьи - РИА Новости, 22.06.2021
В России предложили учредить День многодетной семьи
Учредить в России новый государственный праздник – День многодетной семьи, и приурочить к нему ежегодную выплату таким семьям в 10 тысяч рублей предлагает член... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:07
2021-06-22T13:07
2021-06-22T13:07
россия
многодетные семьи
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Учредить в России новый государственный праздник – День многодетной семьи, и приурочить к нему ежегодную выплату таким семьям в 10 тысяч рублей предлагает член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, соответствующую инициативу он хочет вынести на общественные обсуждения."Государство сегодня делает значительные шаги, чтобы поддержать многодетные семьи, в том числе дополнительно в условиях пандемии. Нужно продолжать двигаться в этом направлении – поощрять их труд воспитания и существенный вклад в демографическую ситуацию. Ежегодная выплата в 10 тысяч рублей на каждую многодетную семью стала бы для них отличным подспорьем и своего рода премией за родительский труд. Наши граждане должны ощущать надежную поддержку государства", – рассказал Нифантьев РИА Новости.Несмотря на то, что 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности, многодетные семьи, по мнению общественника, заслуживают отдельного дня, который не должен ограничиваться праздничными мероприятиями.
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россия, многодетные семьи, общество
В России предложили учредить День многодетной семьи
В ОП предложили учредить День многодетной семьи и приурочить к нему выплату в 10 тысяч рублей
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Учредить в России новый государственный праздник – День многодетной семьи, и приурочить к нему ежегодную выплату таким семьям в 10 тысяч рублей предлагает член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, соответствующую инициативу он хочет вынести на общественные обсуждения.
"Государство сегодня делает значительные шаги, чтобы поддержать многодетные семьи, в том числе дополнительно в условиях пандемии. Нужно продолжать двигаться в этом направлении – поощрять их труд воспитания и существенный вклад в демографическую ситуацию. Ежегодная выплата в 10 тысяч рублей на каждую многодетную семью стала бы для них отличным подспорьем и своего рода премией за родительский труд. Наши граждане должны ощущать надежную поддержку государства", – рассказал Нифантьев РИА Новости.
Несмотря на то, что 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности, многодетные семьи, по мнению общественника, заслуживают отдельного дня, который не должен ограничиваться праздничными мероприятиями.