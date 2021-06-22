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Власти Татарстана могут ввести режим ЧС из-за аномальной жары

Власти Татарстана могут ввести режим ЧС из-за аномальной жары - РИА Новости, 22.06.2021

Власти Татарстана могут ввести режим ЧС из-за аномальной жары

Власти Татарстана могут ввести режим ЧС, если в республике сохранится аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба президента Татарстана. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:48

2021-06-22T18:48

2021-06-22T18:48

республика татарстан

здоровье - общество

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Власти Татарстана могут ввести режим ЧС, если в республике сохранится аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба президента Татарстана."До 30 июня пока решение о введении чрезвычайно ситуации не принимается. Нам нужно окончательно понимать, вводить режим ЧС или нет. Если такая же будет ситуация, то ЧС обязательно", - цитирует слова Рустама Минниханова на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности пресс-служба.Минниханов отметил, что установившаяся аномально жаркая погода отрицательно воздействует на деятельность различных сфер экономики, в первую очередь, на сельское хозяйство республики. По его словам, ситуация весьма острая, поэтому важно наметить дополнительные меры по минимизации рисков потерь и обеспечению стабильной работы сельхозпроизводителей и личных подворий.По информации начальника управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергея Захарова, сегодня в регионе сложились аномальные погодные условия: высокая пожарная возгораемость лесов, которая достигла 4-5 класса опасности, среднесуточные температуры превысили значение нормы на 9 градусов, что соответствует опасной ситуации.Глава республики поручил отслеживать погодную ситуацию, чтобы минимизировать потери и сохранить потенциал посевов сельскохозяйственных культур, а также продумать вопрос обеспечения кормами животноводства для сохранения поголовья. Кроме того, он поручил продолжить работу по развитию системы мелиорации.По информации гидрометцентра Татарстана, погода в регионе формируется под влиянием солнечного антициклона. В понедельник днём столбики термометров в республике поднялись до 33 градусов тепла. В ближайшие дни сохранится солнечная погода, минимальная температура воздуха ночью составит 15-22 градуса, максимальная температура воздуха днем – 30-35 градусов выше ноля.

https://ria.ru/20210615/tatarstan-1737102653.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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здоровье - общество, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань