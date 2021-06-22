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Фан-зоны и танцполы в Москве будут работать только в "бесковидном" режиме
Фан-зоны и танцполы в Москве будут работать только в "бесковидном" режиме - РИА Новости, 22.06.2021
Фан-зоны и танцполы в Москве будут работать только в "бесковидном" режиме
Фан-зоны и танцполы в Москве должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:17
2021-06-22T15:17
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фан-зоны и танцполы в Москве должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин."Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", - написал Собянин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Фан-зоны и танцполы в Москве будут работать только в "бесковидном" режиме
15:17 22.06.2021
 
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Закрытие фан-зоны для болельщиков в Лужниках из-за ситуации с распространением коронавируса в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фан-зоны и танцполы в Москве будут работать только в "бесковидном" режиме

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фан-зоны и танцполы в Москве должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", - написал Собянин.
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