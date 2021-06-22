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Фан-зоны и танцполы в Москве будут работать только в "бесковидном" режиме

Фан-зоны и танцполы в Москве будут работать только в "бесковидном" режиме - РИА Новости, 22.06.2021

Фан-зоны и танцполы в Москве будут работать только в "бесковидном" режиме

Фан-зоны и танцполы в Москве должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:17

2021-06-22T15:17

2021-06-22T15:17

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фан-зоны и танцполы в Москве должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин."Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", - написал Собянин.

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