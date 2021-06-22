https://ria.ru/20210622/revaktsinatsiya-1738074860.html
Британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация
Британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация - РИА Новости, 22.06.2021
Британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация
Ревакцинация от коронавируса "усиливающими" дозами прививки может потребоваться в течение десяти ближайших лет, считает один из руководителей британской... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:45
2021-06-22T13:45
2021-06-22T13:52
распространение коронавируса
здоровье - общество
великобритания
вакцинация
в мире
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ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса "усиливающими" дозами прививки может потребоваться в течение десяти ближайших лет, считает один из руководителей британской национальной системы здравоохранения HNS Крис Хопсон.Ранее британские власти заявили, что осенью начнут вакцинацию населения третьей, "усиливающей", дозой прививки от коронавируса. Минздрав заявил, что третья доза поможет укрепить иммунитет и противостоять новым штаммам вируса."Бустерная вакцинация, возможно, будет необходима на ежегодной основе в течение... как минимум пяти, шести, семи, восьми или десяти лет... Мы просим правительство как можно скорее представить программу бустерной вакцинации для того, чтобы NHS смогла делать прививки в обычном режиме, а не как экстренную спецоперацию", - сказал Хопсон в интервью Times Radio.По его словам, в сентябре в Британии начнется вакцинация от гриппа, одновременно с ней медики могут начать и ревакцинацию от коронавируса."Прививать от гриппа мы начнем в сентябре, и если мы будем делать эти прививки в одну руку, а вакцины от коронавируса - в другую, то там нужно знать все (о программе правительства) как можно быстрее", - добавил представитель NHS.Правительственные эксперты ранее обещали предоставить всю информацию по бустерной вакцинации к концу августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/revaktsinatsiya-1737915528.html
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здоровье - общество, великобритания, вакцинация, в мире
Британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация
13:45 22.06.2021 (обновлено: 13:52 22.06.2021)
Британский медик считает, что ревакцинация от COVID-19 потребуется в течение 10 лет
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса "усиливающими" дозами прививки может потребоваться в течение десяти ближайших лет, считает один из руководителей британской национальной системы здравоохранения HNS Крис Хопсон.
Ранее британские власти заявили, что осенью начнут вакцинацию населения третьей, "усиливающей", дозой прививки от коронавируса. Минздрав заявил, что третья доза поможет укрепить иммунитет и противостоять новым штаммам вируса.
"Бустерная вакцинация, возможно, будет необходима на ежегодной основе в течение... как минимум пяти, шести, семи, восьми или десяти лет... Мы просим правительство как можно скорее представить программу бустерной вакцинации для того, чтобы NHS смогла делать прививки в обычном режиме, а не как экстренную спецоперацию", - сказал Хопсон в интервью Times Radio.
По его словам, в сентябре в Британии начнется вакцинация от гриппа, одновременно с ней медики могут начать и ревакцинацию от коронавируса.
"Прививать от гриппа мы начнем в сентябре, и если мы будем делать эти прививки в одну руку, а вакцины от коронавируса - в другую, то там нужно знать все (о программе правительства) как можно быстрее", - добавил представитель NHS.
Правительственные эксперты ранее обещали предоставить всю информацию по бустерной вакцинации к концу августа.