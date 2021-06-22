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Ракова рассказала о своем самочувствии после ревакцинации
Ракова рассказала о своем самочувствии после ревакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
Ракова рассказала о своем самочувствии после ревакцинации
Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что прошла ревакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:08
2021-06-22T16:08
2021-06-22T16:31
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что прошла ревакцинацию от коронавируса."Я сама вакцинировалась больше полгода назад, ревакцинацию я прошла и все люди в моем окружении тоже ее на сегодняшний день прошли", - сказала Ракова в эфире "России 24".Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса – в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.
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Ракова рассказала о своем самочувствии после ревакцинации
16:08 22.06.2021 (обновлено: 16:31 22.06.2021)
Вице-мэр Москвы Ракова рассказала, что прошла ревакцинацию и чувствует себя хорошо