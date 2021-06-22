https://ria.ru/20210622/rakova-1738101807.html

Ракова рассказала о своем самочувствии после ревакцинации

Ракова рассказала о своем самочувствии после ревакцинации - РИА Новости, 22.06.2021

Ракова рассказала о своем самочувствии после ревакцинации

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что прошла ревакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:08

2021-06-22T16:08

2021-06-22T16:31

михаил мурашко

здоровье - общество

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анастасия ракова

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что прошла ревакцинацию от коронавируса."Я сама вакцинировалась больше полгода назад, ревакцинацию я прошла и все люди в моем окружении тоже ее на сегодняшний день прошли", - сказала Ракова в эфире "России 24".Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса – в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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