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Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации
Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24" объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:05
2021-06-22T17:43
распространение коронавируса
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коронавирусы
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24" объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений общепита.По ее словам, посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних 180 дней или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа."Этот цифровой сертификат с 25 июня будет доступен в электронной медкарте. Также его можно будет запросить на сайте mos.ru", — сказала она.Ракова отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считанные секунды.Вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона, либо распечатать дома или в поликлинике — там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата.Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы.Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон выступили сами столичные рестораторы. Заведения-участники работали и днем, и вечером, эти меры также распространялись на бары и ночные клубы. При этом рестораны и кафе, соблюдавшие все требования, освобождались от ограничений по рассадке и обязательного ношения масок клиентами.Персонал в этих заведениях должен быть полностью вакцинирован.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что новые правила будут распространяться на все заведения общепита.
https://ria.ru/20210622/rakova-1738112819.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , москва, общество
Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации
17:05 22.06.2021 (обновлено: 17:43 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель в ресторане "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Посетитель в ресторане Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Москвичи могут получить QR-код для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24" объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений общепита.
По ее словам, посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних 180 дней или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа.
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"Этот цифровой сертификат с 25 июня будет доступен в электронной медкарте. Также его можно будет запросить на сайте mos.ru", — сказала она.
Ракова отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считанные секунды.
"Так же легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее", — добавила она.
Вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона, либо распечатать дома или в поликлинике — там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата.
Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы.
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Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон выступили сами столичные рестораторы. Заведения-участники работали и днем, и вечером, эти меры также распространялись на бары и ночные клубы. При этом рестораны и кафе, соблюдавшие все требования, освобождались от ограничений по рассадке и обязательного ношения масок клиентами.
Персонал в этих заведениях должен быть полностью вакцинирован.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что новые правила будут распространяться на все заведения общепита.
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