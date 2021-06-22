https://ria.ru/20210622/qr-kod-1738118977.html
Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации
Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24" объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:05
2021-06-22T17:05
2021-06-22T17:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737962549_0:133:3263:1968_1920x0_80_0_0_aceed0d178a901cc534de107d3568988.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24" объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений общепита.По ее словам, посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних 180 дней или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа."Этот цифровой сертификат с 25 июня будет доступен в электронной медкарте. Также его можно будет запросить на сайте mos.ru", — сказала она.Ракова отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считанные секунды.Вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона, либо распечатать дома или в поликлинике — там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата.Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы.Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон выступили сами столичные рестораторы. Заведения-участники работали и днем, и вечером, эти меры также распространялись на бары и ночные клубы. При этом рестораны и кафе, соблюдавшие все требования, освобождались от ограничений по рассадке и обязательного ношения масок клиентами.Персонал в этих заведениях должен быть полностью вакцинирован.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что новые правила будут распространяться на все заведения общепита.
https://ria.ru/20210622/rakova-1738112819.html
https://ria.ru/20210622/revaktsinatsiya-1738091636.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737962549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50f3a7d63fcef71edb2e5c7a2a3bca8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , москва, общество
Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации
17:05 22.06.2021 (обновлено: 17:43 22.06.2021)
Москвичи могут получить QR-код для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова
в эфире телеканала "Россия 24"
объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений общепита.
По ее словам, посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних 180 дней или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа.
"Этот цифровой сертификат с 25 июня будет доступен в электронной медкарте. Также его можно будет запросить на сайте mos.ru", — сказала она.
Ракова отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считанные секунды.
"Так же легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее", — добавила она.
Вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона, либо распечатать дома или в поликлинике — там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата.
Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы
.
Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон выступили сами столичные рестораторы. Заведения-участники работали и днем, и вечером, эти меры также распространялись на бары и ночные клубы. При этом рестораны и кафе, соблюдавшие все требования, освобождались от ограничений по рассадке и обязательного ношения масок клиентами.
Персонал в этих заведениях должен быть полностью вакцинирован.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что новые правила будут распространяться на все заведения общепита.