https://ria.ru/20210622/qr-kod-1738118977.html

Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации

Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021

Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24" объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:05

2021-06-22T17:05

2021-06-22T17:43

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24" объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений общепита.По ее словам, посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних 180 дней или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа."Этот цифровой сертификат с 25 июня будет доступен в электронной медкарте. Также его можно будет запросить на сайте mos.ru", — сказала она.Ракова отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считанные секунды.Вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона, либо распечатать дома или в поликлинике — там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата.Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы.Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон выступили сами столичные рестораторы. Заведения-участники работали и днем, и вечером, эти меры также распространялись на бары и ночные клубы. При этом рестораны и кафе, соблюдавшие все требования, освобождались от ограничений по рассадке и обязательного ношения масок клиентами.Персонал в этих заведениях должен быть полностью вакцинирован.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что новые правила будут распространяться на все заведения общепита.

https://ria.ru/20210622/rakova-1738112819.html

https://ria.ru/20210622/revaktsinatsiya-1738091636.html

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