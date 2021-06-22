https://ria.ru/20210622/putin-1738049923.html

Стало известно, кто чаще обращается в call-центр прямой линии с Путиным

Стало известно, кто чаще обращается в call-центр прямой линии с Путиным - РИА Новости, 22.06.2021

Стало известно, кто чаще обращается в call-центр прямой линии с Путиным

Женщины обращаются в call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем мужчины, при этом молодежь делает выбор в пользу видеообращений,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:50

2021-06-22T11:50

2021-06-22T11:50

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155573/34/1555733469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65d985d9ad9be8b47828fabd4e80b2f8.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Женщины обращаются в call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем мужчины, при этом молодежь делает выбор в пользу видеообращений, тогда как старшее поколение предпочитает телефон, сообщает телеканал "Россия 24".Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени."По статистике чаще всего звонят женщины, реже - мужчины... Молодежь записывает видеообращения, люди пожилого возраста предпочитают телефон", - рассказал в эфире телеканала волонтер.Что касается тем, которые волнуют россиян, то это прежде всего социальные выплаты - чаще по этой теме обращаются дети войны и пенсионеры, также ЖКХ, а именно электро-и газоснабжение регионов, здравоохранение. Людей интересует пандемия, прививочная кампания и ограничения - в частности, представители бизнеса интересуются, ждать ли новых и снимут ли старые. Еще одна категория вопросов относится к локальным проблемам граждан."Вопросов очень много, но важно отметить, что некоторые проблемы решаются еще до начала прямой линии с Владимиром Путиным", - отметили в эфире.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/putin-1737923873.html

https://ria.ru/20210621/germaniya-1737872957.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество