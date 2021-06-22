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Стало известно, кто чаще обращается в call-центр прямой линии с Путиным
Стало известно, кто чаще обращается в call-центр прямой линии с Путиным - РИА Новости, 22.06.2021
Стало известно, кто чаще обращается в call-центр прямой линии с Путиным
Женщины обращаются в call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем мужчины, при этом молодежь делает выбор в пользу видеообращений,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:50
2021-06-22T11:50
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Женщины обращаются в call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем мужчины, при этом молодежь делает выбор в пользу видеообращений, тогда как старшее поколение предпочитает телефон, сообщает телеканал "Россия 24".Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени."По статистике чаще всего звонят женщины, реже - мужчины... Молодежь записывает видеообращения, люди пожилого возраста предпочитают телефон", - рассказал в эфире телеканала волонтер.Что касается тем, которые волнуют россиян, то это прежде всего социальные выплаты - чаще по этой теме обращаются дети войны и пенсионеры, также ЖКХ, а именно электро-и газоснабжение регионов, здравоохранение. Людей интересует пандемия, прививочная кампания и ограничения - в частности, представители бизнеса интересуются, ждать ли новых и снимут ли старые. Еще одна категория вопросов относится к локальным проблемам граждан."Вопросов очень много, но важно отметить, что некоторые проблемы решаются еще до начала прямой линии с Владимиром Путиным", - отметили в эфире.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/putin-1737923873.html
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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Стало известно, кто чаще обращается в call-центр прямой линии с Путиным
11:50 22.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСотрудник колл-центра в Гостином дворе принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Сотрудник колл-центра в Гостином дворе принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Женщины обращаются в call-центр прямой линии с Путиным чаще, чем мужчины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Женщины обращаются в call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем мужчины, при этом молодежь делает выбор в пользу видеообращений, тогда как старшее поколение предпочитает телефон, сообщает телеканал "Россия 24".
Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.
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Названы волнующие россиян темы перед прямой линией с Путиным
"По статистике чаще всего звонят женщины, реже - мужчины... Молодежь записывает видеообращения, люди пожилого возраста предпочитают телефон", - рассказал в эфире телеканала волонтер.
Что касается тем, которые волнуют россиян, то это прежде всего социальные выплаты - чаще по этой теме обращаются дети войны и пенсионеры, также ЖКХ, а именно электро-и газоснабжение регионов, здравоохранение. Людей интересует пандемия, прививочная кампания и ограничения - в частности, представители бизнеса интересуются, ждать ли новых и снимут ли старые. Еще одна категория вопросов относится к локальным проблемам граждан.
"Вопросов очень много, но важно отметить, что некоторые проблемы решаются еще до начала прямой линии с Владимиром Путиным", - отметили в эфире.
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