https://ria.ru/20210622/putin-1738037406.html

Путин назвал общую для всех стран цель

Путин назвал общую для всех стран цель - РИА Новости, 22.06.2021

Путин назвал общую для всех стран цель

Президент России Владимир Путин заявил, что общая цель всех стран – это обеспечение безопасности без разделительных линий, единого пространства сотрудничества... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:01

2021-06-22T11:01

2021-06-22T11:01

владимир путин

европа

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что общая цель всех стран – это обеспечение безопасности без разделительных линий, единого пространства сотрудничества для процветания Европы и мира.Соответствующее заявление Путин сделал в своей статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit, текст которой опубликован на сайте Кремля. Президент подготовил статью, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны."Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом", - написал Путин.

https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594765910.html

европа

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владимир путин, европа, в мире