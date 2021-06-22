https://ria.ru/20210622/putin-1738037214.html
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны - РИА Новости, 22.06.2021
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны
Президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit отметил, что была надежда на то, что окончание холодной войны будет общей... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:00
2021-06-22T11:00
2021-06-22T11:00
россия
владимир путин
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:124:2965:1792_1920x0_80_0_0_d60ad01a59dbdd21136f64257d1d5a57.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit отметил, что была надежда на то, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы.Статья, текст которой опубликован на сайте Кремля, приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны."Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210603/minoborony-1735439844.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc2641b6b3ed79882844b905acc1c0d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, европа, в мире
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны