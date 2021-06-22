https://ria.ru/20210622/putin-1738037214.html

Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны

Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны - РИА Новости, 22.06.2021

Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны

Президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit отметил, что была надежда на то, что окончание холодной войны будет общей... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:00

2021-06-22T11:00

2021-06-22T11:00

россия

владимир путин

европа

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit отметил, что была надежда на то, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы.Статья, текст которой опубликован на сайте Кремля, приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны."Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210603/minoborony-1735439844.html

россия

европа

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2021

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россия, владимир путин, европа, в мире