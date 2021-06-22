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Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны - РИА Новости, 22.06.2021
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны
Президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit отметил, что была надежда на то, что окончание холодной войны будет общей... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:00
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россия
владимир путин
европа
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit отметил, что была надежда на то, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы.Статья, текст которой опубликован на сайте Кремля, приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны."Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, европа, в мире
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны
11:00 22.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit отметил, что была надежда на то, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы.
Статья, текст которой опубликован на сайте Кремля, приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
"Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока", - говорится в сообщении.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 14:43
В Минобороны предупредили о начале новой холодной войны
 
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