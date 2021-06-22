https://ria.ru/20210622/puteshestviya-1738088358.html

Названы правила въезда в страны, с которыми возобновляется авиасообщение

Названы правила въезда в страны, с которыми возобновляется авиасообщение - РИА Новости, 22.06.2021

Названы правила въезда в страны, с которыми возобновляется авиасообщение

Эксперты рассказали, какие документы должны представить туристы, отправляющиеся в страны, авиасообщение с которыми открывается 28 июня или расширяется география РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:07

2021-06-22T16:07

2021-06-22T16:07

северная македония

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

хорватия

иордания

сша

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие документы должны представить туристы, отправляющиеся в страны, авиасообщение с которыми открывается 28 июня или расширяется география полетов, сообщает АТОР.Чтобы попасть на Кипр, россиянам нужна про-виза, которую можно оформить онлайн. Кроме того, непривитым туристам придется сдать два ПЦР-теста — за 72 часа до вылета и по прилету. Гости, прошедшие иммунизацию российской вакциной, должны представить лишь сертификат вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта. Документ можно получить через портал госуслуг. Власти острова не устанавливают срок (обычно — две недели с даты второго укола), который должен пройти после получения второй дозы препарата. Для поездки в Болгарию нужен шенген или национальные визы Болгарии, Румынии, Хорватии или Кипра. Невакцинированным путешественникам придется представить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, или справку с результатом экспресс-анализа на антигены (не антитела). Привитым российской вакциной туристам тест не нужен. Они должны предъявить сертификат о полной вакцинации против COVID-19 на английском языке и с данными загранпаспорта. При этом после второго укола должно пройти не менее двух недель.Переболевшие гости могут показать на границе справку на английском языке с положительным результатом ПЦР-теста или экспресс-анализом на антиген, сделанными в интервале от 15 до 80 дней назад. Это подтвердит, что заболевание — в прошлом.Отправляясь в Иорданию, россияне должны получить визу (организованные туристы могут купить ее в аэропорту по прилету). На границе придется показать результаты ПЦР-теста, пройденного не ранее чем за 72 часа до вылета, и медстраховку, включающую покрытие рисков от COVID-19. Еще до вылета необходимо зарегистрироваться на спецплатформе, получить там спецкод, который проверят при посадке в самолет, а также заполнить электронную декларацию о здоровье.Непривитые гости по прилету отправятся сдавать ПЦР-анализ (его надо оплатить до вылета). Иммунизированным будет достаточно предъявить сертификат о вакцинации на английском языке.Обладатели американской визы могут отправиться в турпоездку по США. ПЦР-тест придется сдать и за 72 часа до вылета, и по прилету. Переболевшим туристам вместо теста можно представить заверенное медицинское заключение о выздоровлении от коронавируса не старше 90 дней. Справка на английском языке предъявляется при посадке на борт. Особых условий въезда для вакцинированных россиян в США нет.Северная Македония принимает российских путешественников на самых лояльных условиях: ни справок, ни визы не требуют.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

северная македония

хорватия

иордания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная македония, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хорватия, иордания, сша