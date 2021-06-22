https://ria.ru/20210622/puteshestviya-1738052539.html

Эксперты рассказали об ограничениях для туристов в российских регионах

Эксперты рассказали об ограничениях для туристов в российских регионах - РИА Новости, 22.06.2021

Эксперты рассказали об ограничениях для туристов в российских регионах

Туроператоры перечислили ограничения, которые введены для туристов в российских регионах из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:10

2021-06-22T12:10

2021-06-22T12:16

туризм

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

туризм

гостиницы

отели

республика башкортостан

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Туроператоры перечислили ограничения, которые введены для туристов в российских регионах из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает АТОР.На прошлой неделе власти более чем двадцати регионов начали принимать меры для нормализации эпидемиологической обстановки.В Москве и Санкт-Петербурге, на Алтае, в Бурятии, Кабардино-Балкарии, Красноярском крае, в Иркутской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Амурской, Свердловской, Тульской, Ярославской областях, на Сахалине, в Ялте запрещено проведение массовых мероприятий, регламентирована работа заведений общепита, ночных клубов, усилен контроль за ношением масок и соблюдением соцдистанции.Наиболее чувствительными для туристов станут ограничения в Башкирии, Карелии, Калининградской, Ивановской областях и Севастополе.В Севастополе с 16 июля проживать в отеле можно будет только подтвердив свой антиковидный статус, то есть представив сертификат о вакцинации либо справку о наличии антител к коронавирусу. Пока заселение возможно и со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста, взятого не ранее чем за три дня до прибытия. Также с 28 июня запрещена работа кафе, баров и ресторанов с 23 до восьми часов утра.В Карелии с 15 июля остановиться в гостинице будет можно, если предъявить справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный как минимум за два дня до приезда. Еще с 21 июня число зрителей в театрах и на концертах не должно превышать 75 процентов от наполняемости залов, в кинотеатрах — 50 процентов. В закрытых помещениях максимальное число участников мероприятий снизили с 50 до 30. В столовых, кафе, барах и ресторанах допускается посадка не более пяти клиентов за один стол.Калининградская область запретила гостиницам и иным средствам массового размещения принимать организованные детские тургруппы из других регионов. Нельзя проводить массовые мероприятия, а деловые – можно, но число участников не должно превышать 150, если все они вакцинированы или имеют отрицательные результаты ПЦР-теста. Также ночью не разрешено работать заведениям общепита.В Башкортостане все желающие посетить музеи должны будут предъявить справку о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. А с 29 июня без таких справок нельзя будет ездить и на междугородных автобусах.Власти Ивановской области ввели двухнедельный карантин в случае отсутствия у гостя сертификата о прививке или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до въезда в регион. Подойдет и справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года. На въезде в регион усилен пропускной режим - на костромском, ярославском и московском направлениях выставили наряды ДПС.В Мурманской области с 26 июня заселиться в отели, гостевые дома, санатории можно только при наличии у туриста сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или об отрицательном ПЦР-тесте.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html

https://ria.ru/20210619/ivanovo-1737446586.html

республика башкортостан

ивановская область

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