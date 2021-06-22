https://ria.ru/20210622/proryv-1738009532.html

В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций

В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций - РИА Новости, 22.06.2021

В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций

Прорыв подземных коммуникаций произошел в районе Арбата в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщил дептранс в Telegram. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T03:34

2021-06-22T03:34

2021-06-22T03:34

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прорыв подземных коммуникаций произошел в районе Арбата в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщил дептранс в Telegram.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/truba-1727483190.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия