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В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций
В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций - РИА Новости, 22.06.2021
В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций
Прорыв подземных коммуникаций произошел в районе Арбата в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщил дептранс в Telegram. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:34
2021-06-22T03:34
2021-06-22T03:34
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прорыв подземных коммуникаций произошел в районе Арбата в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщил дептранс в Telegram.
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москва, происшествия
В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций
В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций