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В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций
В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций - РИА Новости, 22.06.2021
В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций
Прорыв подземных коммуникаций произошел в районе Арбата в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщил дептранс в Telegram. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:34
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прорыв подземных коммуникаций произошел в районе Арбата в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщил дептранс в Telegram.
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москва, происшествия
В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций
03:34 22.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной службы "Мосводоканала"
Автомобиль аварийной службы Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

В районе Арбата в Москве произошел прорыв подземных коммуникаций

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прорыв подземных коммуникаций произошел в районе Арбата в Москве, движение ограничено до одной полосы, сообщил дептранс в Telegram.
"На Поварской улице в районе дома 31/29с2 произошел прорыв подземных коммуникаций. Движение ограничено до одной полосы. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
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