https://ria.ru/20210622/proisshestviya-1738107389.html
В Ярославской области поезд насмерть сбил девочку
В Ярославской области поезд насмерть сбил девочку - РИА Новости, 22.06.2021
В Ярославской области поезд насмерть сбил девочку
Девочка-подросток погибла под колесами поезда в Ярославской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости официальный представитель Северо-Западного... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:28
2021-06-22T16:28
2021-06-22T16:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Девочка-подросток погибла под колесами поезда в Ярославской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости официальный представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Кристина Лобанова."Сегодня ночью на перегоне Ростов-Деболовское, 221-й километр, было обнаружено тело девочки. Обстоятельства устанавливаются", - сказала собеседница, отметив, что погибшей было 15 лет.По данным местных СМИ, девочка могла совершить самоубийство. В СК РФ это не комментируют. Но источник РИА Новости в силовых структурах региона подтвердил, что такая версия есть.
https://ria.ru/20210615/devochka-1737144411.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ярославская область, происшествия
В Ярославской области поезд насмерть сбил девочку
В Ярославской области девочка-подросток погибла под колесами поезда