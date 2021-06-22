https://ria.ru/20210622/proisshestviya-1738107389.html

В Ярославской области поезд насмерть сбил девочку

В Ярославской области поезд насмерть сбил девочку - РИА Новости, 22.06.2021

В Ярославской области поезд насмерть сбил девочку

Девочка-подросток погибла под колесами поезда в Ярославской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости официальный представитель Северо-Западного... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:28

2021-06-22T16:28

2021-06-22T16:28

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Девочка-подросток погибла под колесами поезда в Ярославской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости официальный представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Кристина Лобанова."Сегодня ночью на перегоне Ростов-Деболовское, 221-й километр, было обнаружено тело девочки. Обстоятельства устанавливаются", - сказала собеседница, отметив, что погибшей было 15 лет.По данным местных СМИ, девочка могла совершить самоубийство. В СК РФ это не комментируют. Но источник РИА Новости в силовых структурах региона подтвердил, что такая версия есть.

https://ria.ru/20210615/devochka-1737144411.html

россия

ярославская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ярославская область, происшествия