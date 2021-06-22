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Жителю Пермского края, похитившему розы для девушек, вынесли приговор
Жителю Пермского края, похитившему розы для девушек, вынесли приговор - РИА Новости, 22.06.2021
Жителю Пермского края, похитившему розы для девушек, вынесли приговор
Жителю пермского Краснокамска, похитившему белые розы для девушек, суд назначил 14 месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты, сообщает... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:52
2021-06-22T11:52
2021-06-22T11:56
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пермский край
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ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Жителю пермского Краснокамска, похитившему белые розы для девушек, суд назначил 14 месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По данным ведомства, в конце марта мужчина вместе с приятелем и несколькими знакомыми девушками прогуливался по ночному городу, компания распивала спиртные напитки. Проходя мимо цветочного магазина, молодой человек захотел порадовать дам букетом цветов. Он зашел в магазин и попросил девушку-продавца продать ему 10 белых роз. Однако денег у него не хватило, тогда мужчина схватил цветы и убежал. Полицейские по записям с камеры наблюдения быстро установили личность вора и задержали его."Романтику из Краснокамска, похитившему букет роз, вынесен приговор. Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил осужденному наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с удержанием 5% заработной платы в доход государства", — говорится в сообщении.
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россия, пермский край, происшествия
Жителю Пермского края, похитившему розы для девушек, вынесли приговор
11:52 22.06.2021 (обновлено: 11:56 22.06.2021)
Пермскому романтику, похитившему розы для девушек, суд назначил исправительные работы