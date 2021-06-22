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На Урале загорелся заповедник "Денежкин камень"

На Урале загорелся заповедник "Денежкин камень" - РИА Новости, 22.06.2021

На Урале загорелся заповедник "Денежкин камень"

Два пожара общей площадью более 100 гектаров действуют на территории природного заповедника "Денежкин камень" в Свердловской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T09:04

2021-06-22T09:04

2021-06-22T09:04

россия

greenpeace

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Два пожара общей площадью более 100 гектаров действуют на территории природного заповедника "Денежкин камень" в Свердловской области, сообщает пресс-служба заповедника."На территории заповедника "Денежкин камень" сейчас действуют два пожара… Площадь первого пожара 63 гектара. Длина кромки 3800 метров. Второй пожар - площадь 51,4 гектара. Длина кромки 4000 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что расстояние между первым и вторым пожарами составляет менее одного километра. С огнем борются сотрудники заповедника, уральской авиабазы, Авиалесоохраны, МЧС, пожарного отдела Гринпис России, а также волонтеры и добровольные лесные пожарные.В прошлом году в "Денежкином камне" также произошел крупный пожар, который начался после грозы. Огонь не могли потушить более месяца, было возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба).

https://ria.ru/20210618/pozhar-1737533427.html

россия

свердловская область

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россия, greenpeace, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия