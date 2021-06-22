https://ria.ru/20210622/posobiya-1738129944.html

Новые меры поддержки беременных и неполных семей с детьми заработают в МО

Новые меры поддержки беременных и неполных семей с детьми заработают в МО - РИА Новости, 22.06.2021

Новые меры поддержки беременных и неполных семей с детьми заработают в МО

Зампред подмосковного правительства Ирина Каклюгина объявила, что с 1 июля в регионе заработают меры поддержки для беременных и неполных семей с детьми. Об этом РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:03

2021-06-22T18:03

2021-06-22T18:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Зампред подмосковного правительства Ирина Каклюгина объявила, что с 1 июля в регионе заработают меры поддержки для беременных и неполных семей с детьми. Об этом сообщил телеканал "360".Каклюгина объяснила, что на пособия могут рассчитывать женщины, которые встали на учет в женской консультации в срок до 12 недель беременности.С 1 июля малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно также будут выплачивать ежемесячно пособие в размере половины детского прожиточного минимума в регионе."Например, если родители в разводе, или в графе „отец“ в свидетельстве о рождении стоит прочерк, или это вдовы и вдовцы, имеющие детей. И самое главное, что во всех этих случаях доход семьи до вычета всех налогов и выплат должен составлять менее 13,5 тысячи рублей на человека", – добавила Каклюгина.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)