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Новые меры поддержки беременных и неполных семей с детьми заработают в МО
Новые меры поддержки беременных и неполных семей с детьми заработают в МО - РИА Новости, 22.06.2021
Новые меры поддержки беременных и неполных семей с детьми заработают в МО
Зампред подмосковного правительства Ирина Каклюгина объявила, что с 1 июля в регионе заработают меры поддержки для беременных и неполных семей с детьми. Об этом РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:03
2021-06-22T18:03
2021-06-22T18:03
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Зампред подмосковного правительства Ирина Каклюгина объявила, что с 1 июля в регионе заработают меры поддержки для беременных и неполных семей с детьми. Об этом сообщил телеканал "360".Каклюгина объяснила, что на пособия могут рассчитывать женщины, которые встали на учет в женской консультации в срок до 12 недель беременности.С 1 июля малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно также будут выплачивать ежемесячно пособие в размере половины детского прожиточного минимума в регионе."Например, если родители в разводе, или в графе „отец“ в свидетельстве о рождении стоит прочерк, или это вдовы и вдовцы, имеющие детей. И самое главное, что во всех этих случаях доход семьи до вычета всех налогов и выплат должен составлять менее 13,5 тысячи рублей на человека", – добавила Каклюгина.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости
. Зампред подмосковного правительства Ирина Каклюгина объявила, что с 1 июля в регионе заработают меры поддержки для беременных и неполных семей с детьми. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Каклюгина объяснила, что на пособия могут рассчитывать женщины, которые встали на учет в женской консультации в срок до 12 недель беременности.
"И если эта семья малообеспеченная (если на каждого члена до вычета налога доход составляет менее 13,5 тысячи рублей), то ежемесячно женщина будет получать до родов 6700 рублей", – уточнила чиновница.
С 1 июля малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно также будут выплачивать ежемесячно пособие
в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.
"Например, если родители в разводе, или в графе „отец“ в свидетельстве о рождении стоит прочерк, или это вдовы и вдовцы, имеющие детей. И самое главное, что во всех этих случаях доход семьи до вычета всех налогов и выплат должен составлять менее 13,5 тысячи рублей на человека", – добавила Каклюгина.