https://ria.ru/20210622/poliv-1739105516.html

Городские службы Москвы усилили полив зеленых насаждений из-за жары

Городские службы Москвы усилили полив зеленых насаждений из-за жары - РИА Новости, 29.06.2021

Городские службы Москвы усилили полив зеленых насаждений из-за жары

Городские службы Москвы усилили полив зеленых насаждений из-за жары, его проводят в ночное время, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-22T10:49

2021-06-22T10:49

2021-06-29T18:50

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы усилили полив зеленых насаждений из-за жары, его проводят в ночное время, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.По прогнозам синоптиков, во вторник погода в столице может побить температурный рекорд 120-летней давности. Уже сейчас на столбиках термометров плюс 29 градусов.Отмечается, что в 10.00 городские службы приступили к поливу проезжей части, тротуаров, дворовых территорий и парковок. За день цикл работ повторят несколько раз. А в 13.00 городские службы проведут аэрацию. Струи воды поливомоечной техники направляются вверх – так охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники",- говорится в сообщении.

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2021

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городское хозяйство москвы, москва, общество