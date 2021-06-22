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Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара
Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара - РИА Новости, 22.06.2021
Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара
Тридцатиградусная жара спадет в Москве к середине следующей недели, во вторник — четверг ожидается около плюс 25-27 градусов, более сильного похолодания пока не РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:38
2021-06-22T15:38
2021-06-22T20:33
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тридцатиградусная жара спадет в Москве к середине следующей недели, во вторник — четверг ожидается около плюс 25-27 градусов, более сильного похолодания пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, начиная с выходных возрастает вероятность локальных кратковременных дождей и гроз, которые постепенно начнут сбивать жару, но при этом температура будет по-прежнему существенно выше нормы — в субботу ожидается плюс 32-34, в воскресенье плюс 31-33."Африканский зной" установился в Москве на этой неделе. Синоптики ожидают до семи температурных рекордов.
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михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество
Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара
15:38 22.06.2021 (обновлено: 20:33 22.06.2021)
Синоптик сообщил, что рекордная жара в Москве спадет к середине следующей недели