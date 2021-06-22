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Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде - РИА Новости, 22.06.2021
Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
Первый за лето 2021 года рекорд жары может быть установлен в Москве во вторник, температура воздуха повысится до плюс 34, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:23
2021-06-22T08:23
михаил леус
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первый за лето 2021 года рекорд жары может быть установлен в Москве во вторник, температура воздуха повысится до плюс 34, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица остается под влиянием антициклона. Переменная облачность без осадков, температура в столице повысится до плюс 32-34, по области - до 30-35", — сообщил Леус.Ветер юго-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы."Сегодня в Москве может быть обновлен первый за лето рекорд максимальной температуры воздуха. Пока рекорд принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 31,8 градуса", — добавил синоптик.
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михаил леус, москва, общество
Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:23 22.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМолодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду
Молодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Москве 22 июня может быть установлен первый за это лето температурный рекорд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первый за лето 2021 года рекорд жары может быть установлен в Москве во вторник, температура воздуха повысится до плюс 34, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица остается под влиянием антициклона. Переменная облачность без осадков, температура в столице повысится до плюс 32-34, по области - до 30-35", — сообщил Леус.
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Ветер юго-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
"Сегодня в Москве может быть обновлен первый за лето рекорд максимальной температуры воздуха. Пока рекорд принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 31,8 градуса", — добавил синоптик.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
 
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