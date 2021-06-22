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Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье
Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2021
Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье
Вожатая лагеря Александра Осипова, подозреваемая в убийстве своей коллеги в Подмосковье, баловалась алкоголем еще будучи школьницей, а в средней школе... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:38
2021-06-22T19:38
россия
ольга врадий
александр осипов
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вожатая лагеря Александра Осипова, подозреваемая в убийстве своей коллеги в Подмосковье, баловалась алкоголем еще будучи школьницей, а в средней школе устраивала буллинг, рассказали РИА Новости бывшие одноклассники подозреваемой.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 мск в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый. Тогда одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась. Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в свою очередь рассказала, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, по подозрению в убийстве задержана коллега убитой. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику."Саша практически не общалась с нами, она нередко выпивала, а в 11 классе напилась с одноклассником прямо в школе", - рассказала одна из бывших одноклассниц подозреваемой.Похожую историю рассказала и другая одноклассница девочки. "В классе 9-10 она начала выпивать алкоголь, однажды она напилась вермута прямо в школе во время перемен. В старших классах на нее практически никто не обращал внимания - есть и есть. А после окончания школы, когда я ее встречала на улице, она даже не здоровалась", - рассказала одноклассница.При этом она добавила, что Осипова в школе училась по-разному, но "хорошисткой" назвать ее трудно. В средней школе подозреваемая даже устраивала буллинг.Кроме того, девушки рассказали, что Осипова выросла в достаточно благополучной семье, а в институте училась на педагога по информатике.
https://ria.ru/20210622/ubiystvo-1738134041.html
https://ria.ru/20210622/lager-1738051851.html
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россия, ольга врадий, александр осипов, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье
19:38 22.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Одноклассники: подозреваемая в убийстве вожатой в Подмосковье начала выпивать еще в школе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вожатая лагеря Александра Осипова, подозреваемая в убийстве своей коллеги в Подмосковье, баловалась алкоголем еще будучи школьницей, а в средней школе устраивала буллинг, рассказали РИА Новости бывшие одноклассники подозреваемой.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 мск в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый. Тогда одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась. Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в свою очередь рассказала, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, по подозрению в убийстве задержана коллега убитой. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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Стали известны подробности убийства вожатой в Подмосковье
"Саша практически не общалась с нами, она нередко выпивала, а в 11 классе напилась с одноклассником прямо в школе", - рассказала одна из бывших одноклассниц подозреваемой.
Похожую историю рассказала и другая одноклассница девочки. "В классе 9-10 она начала выпивать алкоголь, однажды она напилась вермута прямо в школе во время перемен. В старших классах на нее практически никто не обращал внимания - есть и есть. А после окончания школы, когда я ее встречала на улице, она даже не здоровалась", - рассказала одноклассница.
При этом она добавила, что Осипова в школе училась по-разному, но "хорошисткой" назвать ее трудно. В средней школе подозреваемая даже устраивала буллинг.
Кроме того, девушки рассказали, что Осипова выросла в достаточно благополучной семье, а в институте училась на педагога по информатике.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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РоссияОльга ВрадийАлександр ОсиповСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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