https://ria.ru/20210622/podozrevaemaya-1738145680.html
Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье
Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2021
Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье
Вожатая лагеря Александра Осипова, подозреваемая в убийстве своей коллеги в Подмосковье, баловалась алкоголем еще будучи школьницей, а в средней школе... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:38
2021-06-22T19:38
2021-06-22T19:38
россия
ольга врадий
александр осипов
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вожатая лагеря Александра Осипова, подозреваемая в убийстве своей коллеги в Подмосковье, баловалась алкоголем еще будучи школьницей, а в средней школе устраивала буллинг, рассказали РИА Новости бывшие одноклассники подозреваемой.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 мск в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый. Тогда одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась. Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в свою очередь рассказала, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, по подозрению в убийстве задержана коллега убитой. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику."Саша практически не общалась с нами, она нередко выпивала, а в 11 классе напилась с одноклассником прямо в школе", - рассказала одна из бывших одноклассниц подозреваемой.Похожую историю рассказала и другая одноклассница девочки. "В классе 9-10 она начала выпивать алкоголь, однажды она напилась вермута прямо в школе во время перемен. В старших классах на нее практически никто не обращал внимания - есть и есть. А после окончания школы, когда я ее встречала на улице, она даже не здоровалась", - рассказала одноклассница.При этом она добавила, что Осипова в школе училась по-разному, но "хорошисткой" назвать ее трудно. В средней школе подозреваемая даже устраивала буллинг.Кроме того, девушки рассказали, что Осипова выросла в достаточно благополучной семье, а в институте училась на педагога по информатике.
https://ria.ru/20210622/ubiystvo-1738134041.html
https://ria.ru/20210622/lager-1738051851.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_50fe56d371301b7156e1edea827a65da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга врадий, александр осипов, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье
Одноклассники: подозреваемая в убийстве вожатой в Подмосковье начала выпивать еще в школе