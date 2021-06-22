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Рябков оценил формат переговоров по стратегической стабильности
Рябков оценил формат переговоров по стратегической стабильности - РИА Новости, 22.06.2021
Рябков оценил формат переговоров по стратегической стабильности
Переговоры по стратегической стабильности должны пока вестись Россией и США, расширение формата возможно в будущем, но не сейчас, заявил во вторник замглавы... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:52
2021-06-22T19:52
2021-06-22T20:01
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переговоры по стратегической стабильности должны пока вестись Россией и США, расширение формата возможно в будущем, но не сейчас, заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков."Я искренне верю, что Россия и США не должны упустить возможность договориться о чем-то на двусторонней основе. У нас уже был опыт контрпродуктивных дискуссий о подключении Китая", - сказал Рябков, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference."Наша основная позиция заключается в том, что мы должны добиваться с США большего в диалоге ... Мы готовы двигаться по этому пути совместно. А если и когда ситуация улучшится, мы будем приветствовать это (расширение формата - ред.) ... давайте будем реалистами", - отметил Рябков.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире
Рябков оценил формат переговоров по стратегической стабильности
19:52 22.06.2021 (обновлено: 20:01 22.06.2021)
В МИД заявили, что переговоры по стратегической стабильности должны идти между Россией и США