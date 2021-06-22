https://ria.ru/20210622/peregovory-1738147389.html

Рябков оценил формат переговоров по стратегической стабильности

Рябков оценил формат переговоров по стратегической стабильности - РИА Новости, 22.06.2021

Рябков оценил формат переговоров по стратегической стабильности

Переговоры по стратегической стабильности должны пока вестись Россией и США, расширение формата возможно в будущем, но не сейчас, заявил во вторник замглавы... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T19:52

2021-06-22T19:52

2021-06-22T20:01

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переговоры по стратегической стабильности должны пока вестись Россией и США, расширение формата возможно в будущем, но не сейчас, заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков."Я искренне верю, что Россия и США не должны упустить возможность договориться о чем-то на двусторонней основе. У нас уже был опыт контрпродуктивных дискуссий о подключении Китая", - сказал Рябков, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference."Наша основная позиция заключается в том, что мы должны добиваться с США большего в диалоге ... Мы готовы двигаться по этому пути совместно. А если и когда ситуация улучшится, мы будем приветствовать это (расширение формата - ред.) ... давайте будем реалистами", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20210620/antonov-1737799852.html

россия

сша

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире