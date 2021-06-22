https://ria.ru/20210622/peregovory-1738112310.html
ЛНР обвинила Киев в блокировке переговоров в политической подгруппе
ЛНР обвинила Киев в блокировке переговоров в политической подгруппе - РИА Новости, 22.06.2021
ЛНР обвинила Киев в блокировке переговоров в политической подгруппе
Киев продолжает блокировать работу политической подгруппы по Донбассу, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:43
2021-06-22T16:43
2021-06-22T16:43
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Киев продолжает блокировать работу политической подгруппы по Донбассу, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и вопросам безопасности. На среду запланировано заседание контактной группы по Донбассу."Полноценная работа подгруппы осталась заблокирована Украиной, которая никак не может определиться в вопросе формата заседаний. Работа по существу не возобновилась – Киев продолжает отказываться предоставить свои комментарии и замечания к направленному нами еще восемь месяцев назад проекту "дорожной карты", - заявила Ковшарь журналистам.Она уточнила, что несмотря на готовность представителей республик перейти к работе, а также все попытки координатора и других участников вернуть представителей Киева к конструктиву, "Киев продолжил тактику саботирования процесса мирного урегулирования".
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, украина, в мире
ЛНР обвинила Киев в блокировке переговоров в политической подгруппе
В ЛНР заявили, что Киев блокирует переговоры в политической подгруппе по Донбассу